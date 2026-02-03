Garance impresí v influencer marketingu? WOO přichází na trh s novým produktem

Jako první agentura na trhu zavádí produkt Garance impresí v rámci influencer marketingových kampaní, čímž reaguje na dlouhodobou poptávku značek po vyšší transparentnosti, předvídatelnosti a měřitelnosti výsledků.
Garance impresí umožňuje klientům už při plánování kampaní přesně vědět, jaký mediální zásah mohou očekávat. Značky tak získávají větší jistotu při práci s rozpočty i při vyhodnocování efektivity spolupráce s influencery. Při plánování kampaně WOO stanovuje konkrétní objem impresí, který je klientovi garantován.
Tento závazek je následně přenesen i do spolupráce s influencery, ti se ve smlouvách zavazují k dosažení předem definovaného počtu impresí ve svém obsahu. Pokud se cílového zásahu nepodaří dosáhnout v rámci původního výstupu, influencer impresi dorovnává dalším obsahem nebo jinou formou aktivace. Díky tomuto modelu přebírá WOO odpovědnost za výsledek směrem ke klientovi a zároveň nastavuje jasná, férová a měřitelná pravidla spolupráce směrem k tvůrcům.
„Influencer marketing dospěl do fáze, kdy už nestačí mluvit jen o dosazích a odhadovat výsledky. Značky chtějí jasná data a konkrétní závazky. Garance impresí je logickým krokem, jak posunout celý trh blíž ke standardům ostatních mediálních kanálů,“ říká Petr Srna, CEO agentury WOO.
WOO se dlouhodobě profiluje jako agentura, která aktivně podporuje profesionalizaci influencer marketingu v Česku a regionu CEE. Je tvůrcem pravidelné Zprávy o influencer marketingu pro Česko, založené na vlastních datech o značkách a zkušenostech z kampaní. Také stojí za odbornou konferencí Influcon, která každoročně propojuje značky, agentury, tvůrce i další klíčové hráče trhu a letos se uskuteční 28. 5. 2026.
„Naším cílem není jen exekuovat kampaně, ale posouvat celý obor dopředu, skrze data, otevřenou debatu i konkrétní inovace. Garance impresí je dalším důkazem, že influencer marketing může být plnohodnotným, transparentním a plánovatelným kanálem,“ dodává Srna.