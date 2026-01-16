Zadavatelé a značky
YouTube představil nové možnosti podpory pro dospívající a rodiny

YouTube představil nové ovládací prvky, díky nimž budou rodiče moci ještě lépe přizpůsobit YouTube potřebám svých rodin, zejména dospívajících dětí. Zveřejňuje taktéž nové principy kvalitního obsahu vhodného pro teenagery, které budou informovat doporučující algoritmy.

YouTube je místem, kam se dospívající chodí dívat na to, co mají rádi – na všechno od přípravy do školy přes videa svých oblíbených tvůrců, populární podcasty až po ty nejlepší sportovní sestřihy. „V YouTube věříme v ochranu dětí v digitálním světě, nikoli před ním. Právě proto se už přes deset let věnujeme tvorbě služeb a integrovaných bezpečnostních prvků, které jsou šité na míru našim nejmladším divákům,“ uvedla společnost.

Na otázku pro rodiče a odborníky, co očekávají od účtů pro děti a teenagery vzešly tři hlavní body:

  • Ovládací prvky, které učí děti konzumovat obsah zodpovědně a nabízejí rodičům možnost zvolit pro svou rodinu to nejlepší řešení a získat tak z času stráveného na YouTube lepší pocit.
  • Obsah, který odpovídá věku publika, spolu s přísnějšími pravidly a zabezpečením pro mladší publikum.
  • Odpovídající prostředí pro každý věk s jednodušším zakládáním účtů, které obsahují integrovanou ochranu a usnadňují rodičům dohled nad tím, zda jejich dítě používá správnou verzi YouTube.

Rodiče nyní mohou teenagerům pomoci přistupovat ke sledování zodpovědněji díky časovači na scrollování Shorts. Brzy přibude i možnost nastavit tyto “stopky” až na nulu. Jde o první podobnou funkci v odvětví, která dává rodičům plnou kontrolu nad množstvím krátkého obsahu, který děti sledují. Limit pro Shorts feed lze nastavit na nulu například ve chvíli, kdy se dospívající musí soustředit na domácí úkoly, ale změnit na 60 minut například během dlouhé cesty autem, kdy je zábava vítaná. U dozorovaných účtů mohou navíc rodiče nově nastavit vlastní připomenutí večerky nebo pauzy, což doplňuje již existující výchozí ochranné prvky pro duševní pohodu teenagerů.

Rámec pro vysoce kvalitní obsah pro teenagery

YouTube navíc zavádí nové principy kvality obsahu, publikované v této příručce pro tvůrce, které by měly směřovat dospívající k obsahu, který je zábavný, kvalitnější, více obohacující a přiměřenější věku. Tyto principy vznikly ve spolupráci s poradním výborem Youth Advisory Committee a centrem Center for Scholars & Storytellers při UCLA. Iniciativu podpořili také globální odborníci z American Psychological Association, Digital Wellness Lab při Boston Children’s Hospital a další globální organizace. Nové zásady popisují typy obsahu, které jsou pro dospívající publikum považovány za méně kvalitní nebo naopak vysoce kvalitní.

„Tyto principy a příručku využijeme k tomu, abychom vzdělávali globální komunitu tvůrců v jejich roli při podpoře teenagerů na YouTube. Zároveň tyto zásady informují náš doporučující algoritmus, což nám umožňuje zviditelňovat vysoce kvalitní videa, jako například ta od Khan Academy, CrashCourse či TED-Ed a zvyšovat frekvenci, s jakou se dospívajícím zobrazují. Tato práce navazuje na stávající principy kvality obsahu pro diváky mladší 13 let a bezpečnostní opatření pro doporučování videí teenagerům,“ uvedla společnost.

Jednodušší cesta ke správnému prostředí podle věku

Rodiny se již nyní podle YouTube mohou spolehnout na to, že platforma automaticky zařazuje teenagery do chráněných účtů pro uživatele mladší 18 let. V nadcházejících týdnech představí jednodušší proces vytváření nových dětských účtů a v mobilní aplikaci bude možné snadněji přepínat mezi jednotlivými účty. Díky tomu bude jednodušší zajistit, že každý člen rodiny sleduje YouTube v odpovídajícím nastavení obsahu a doporučování.

Zpráva přichází v souvislosti s čerstvým průzkumem agentury Ipsos. Ten ukázal, že 77 procent rodičů v EU považuje obsah, který jejich děti sledují na YouTube účtech pod dohledem, za přiměřený jejich věku. Zároveň 74 procent rodičů uvádí, že jim tyto nástroje dodávají potřebný klid a jistotu ohledně bezpečnosti v digitálním prostoru.

Picture of Tisková zpráva

Tisková zpráva

Ipsos

