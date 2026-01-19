Jak jazykové modely mění fungování firem, agentur a celou komunikaci?

Tomu se věnoval již sedmadvacátý PR Brunch, kde byl MAM mediálním partnerem.
Fenomén GEO (Generative Engine Optimization) představuje evoluční skok v digitálním marketingu. Zatímco klasické SEO se soustředí na pozice ve výsledcích vyhledávání, GEO cílí na AI odpovědi v populárních chatbotech, jako je Gemini nebo ChatGPT.
Namísto ladění klíčových slov se strategie přesouvá k budování autority, citací a strukturovaných dat, jež modely snadno interpretují. Cílem je, aby umělá inteligence vyhodnotila váš obsah jako nejrelevantnější zdroj a zahrnula ho do své generované odpovědi. V éře AI už totiž nejde o to být „první na Googlu“, ale o to být součástí odpovědi, kterou uživatel dostane přímo na obrazovku.
„GEO představuje zásadní posun v tom, jak firmy přemýšlejí o viditelnosti a reputaci v digitálním prostředí. Nejde o jednorázovou optimalizaci, ale o dlouhodobou práci s vlastním obsahem, médii a důvěryhodnými zdroji, ze kterých jazykové modely čerpají,“ uvedl Patrik Schober z PRAM Consulting.
Sociální sítě ztrácí sílu
Prezentace zároveň poukázala na to, že generativní AI přistupuje k firemním informacím výrazně kritičtěji než tradiční vyhledávače. Sociálním sítím přikládá omezený význam, zatímco vyšší váhu dávají oficiálním webům, médiím, globálním zdrojům nebo autorským článkům. Klíčová je proto celková digitální stopa firmy.
„Generativní AI nutí firmy přemýšlet o obsahu jinak než doposud. Dostáváme se do fáze, kdy budou vznikat texty určené současně či vedle sebe pro lidské čtenáře i stroje. Tak, aby jim jazykové modely dokázaly správně porozumět, zasadit je do kontextu a dál s nimi pracovat,“ uvedla Lucie Geislerová z Newton Media.
Praktický pohled na implementaci GEO představil zástupce společnosti Eurowag Milan Fiala. Zaměřil se na principy optimalizace pro AI vyhledávání. Od technických základů a obsahových entit na webu až po budování autority prostřednictvím srovnávacích článků, Wikipedie a důrazu na autoritu samotného autora. Fiala zároveň připomněl, že principy GEO vycházejí z podobných zásad, které platily u SEO.
„Základní principy technického a obsahového SEO i budování autority značky online zůstávají stejné. Stále platí, že kvalitní struktura webu, srozumitelný obsah a důvěryhodné externí zdroje jsou klíčové. Jinými slovy – dobrá SEO praxe nepřestává fungovat. Od jednotlivých návštěv se však přesouváme k impresím a vizibilitě,“ uvedl Milan Fiala.
Digitální reputace jako téma pro vedení firem
Panelová diskuse rozšířila téma GEO o otázku digitální reputace a odpovědnosti firem za to, jaký obraz o nich vytvářejí generativní AI nástroje. Diskutující upozornili, že jazykové modely pracují s různou vahou zdrojů a stejná informace může být napříč modely interpretována odlišně.
„Ukazuje se, že jednotlivé jazykové modely přikládají rozdílnou váhu různým typům zdrojů. Pokud se jich na to přímo zeptáte, odpovědi se mohou výrazně lišit. Pro firmy je proto zásadní vědět, odkud tyto modely čerpají, a pracovat s obsahem tak, aby dokázaly reflektovat nejen dlouhodobé informace, ale i aktuální novinky či krátkodobě omezené nabídky,“ uvedl Hany Farghali ze skupiny PPF.
Zároveň upozornil na limity duplicitního obsahu. „Ve chvíli, kdy je jeden text publikován opakovaně na více místech, jazykové modely ho vnímají jako jediný zdroj. Nedochází tak ke zvyšování váhy sdělení ani k rozšíření kontextu. Proto je důležitá nejen kvalita, ale i originalita obsahu.“
Diskuse se dotkla také role platforem, jako je Reddit, který má v některých zemích výraznou váhu jako zdroj pro jazykové modely, zatímco v českém prostředí je citován velmi okrajově.
Sedmadvacátý PR Brunch potvrdil, že GEO není krátkodobým trendem, ale postupně se stává novým standardem práce s obsahem, médii a reputací. Firmy, které se této oblasti začnou věnovat včas a systematicky, získávají větší kontrolu nad tím, jak jsou prezentovány generativní AI.