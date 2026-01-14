Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum media
Souboj spotů
Workshopy
newsletter

AI mění nákupní chování, reálný dopad na e-commerce tržby je však stále malý

Z LinkedInu má člověk pocit, že AI radikálně změnila nákupní chování lidí, tradiční SEO je mrtvé a pokud není váš e-shop AI-ready, čeká jej rychlý konec. Naše data ze stovek e-shopů však ukazují, že realita je zatím výrazně zdrženlivější, než by se z diskuzí mohlo zdát.

V Roivenue jsme analyzovali stovky e-shopů z různých zemí a segmentů, abychom zjistili, jaké skutečné dopady má rozvoj AI asistentů na nákupní chování zákazníků. A výsledek bude pro kohokoliv, kdo věří AI věrozvěstům z LinkedInu překvapivý: přímý obchodní efekt LLM dotazů byl v roce 2025 téměř zanedbatelný.

U zhruba pěti procent e-shopů jsme nenašli žádné prokazatelné tržby, které by bylo možné s LLM jednoznačně spojit. U ostatních se jejich podíl pohybuje v rozmezí 0,001 % až 0,43 %, přičemž průměr je pouhých 0,07 %.

Pozor na hype

Roivenue dává firmám možnost analyzovat vliv jednotlivých kanálů a marketingových aktivit na tržby. Díky reálným datům víme, že mnoho z toho, co se na trhu říká, není pravda. Třeba, že Facebook není mrtvý a v e-commerce stále performuje o mnoho lépe než kterákoliv jiná sociální síť.

Když se podíváme na agregovaná data napříč e-shopy, opakuje se stále stejný vzorec. Největší podíl návštěvnosti i konverzí přichází z přímých návštěv. Jenže do této návštěvnosti se lehce schová i uživatel, který si o značce nebo produktu prvně chatoval s AI a do eshopu šel už najisto.

U dopadu AI asistentů na e-commerce byznys je proto analýza složitější. Nejčastěji se objeví na úplném začátku zákaznické cesty, tedy v see nebo think fázi. Pomáhá si uvědomit potřebu a pomáhá s výběrem, nákup ale proběhne přes jiný kanál. Návštěvnost a ultimátně konverze asistovaná AI se proto v datech špatně hledá a připomíná víc osobní doporučení, tzn. Word of Mouth.

SEO nekončí, jen mění kontext

Pokud AI radí s výběrem, je to nejdůležitější se dostat do AI výběru, ne? Kašlat na SEO, dělat AIO! Naše data rozhodně nenasvědčují, že by SEO přestalo fungovat. Kvalitní obsah, dobrá struktura, technická čistota, rychlost a relevance jsou stejně důležité, jako tomu bylo před AI boomem. Základy se nezměnily, přitom většina firem má chatrné právě základy.

Pro ty pokročilejší, leadery trhu, se samozřejmě změní i obsah na webu. Obsah už nekončí jen ve výsledcích vyhledávání, ale začíná se objevovat i v odpovědích AI vyhledávačů a asistentů. A jazykové modely mají přirozeně blíž k faktickým textům, návodům, srovnáním nebo Q&A formátům. Naopak dlouhé příběhové nebo kreativní texty, které fungovaly na blogu pro uživatele, se v AI odpovědích prosazují hůř, protože z nich není snadné získat jednoznačné informace.

Zajímavý příklad z praxe nabídl Dalibor Cicman, který ukázal, jak se GymBeam v posledním roce proměnila návštěvnost. Blog spadl o téměř milion návštěv, zatímco traffic z AI vzrostl z nuly na 35 tisíc. Na první pohled to možná vypadá jako propad, ale realita je opačná. Návštěvy z LLM konvertovaly několikanásobně lépe a přinesly přibližně 1700 objednávek.

AI má a bude mít na e-commerce značný dopad, ale mnohem pomaleji a úplně jiným způsobem, než jak se často prezentuje. Nemusíte se bát, že vám ujel vlak, nenechte se strhnout hypem. Nejlepší příprava na AI revoluci je totiž pořád starý nudný pořádek v datech a procesech.

Autorem komentáře je Milan Knapp, Executive Director Roivenue. Česká firma, která vyvíjí analytický nástroj pro optimalizaci efektivity reklamy.

Picture of Externí autor

Externí autor

MAM_SOME_800x1068_cover-2025-02
ČÍST

Týdně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT
Ipsos

AKTUÁLNÍ VYDÁNÍ

MAM_SOME_800x1068_cover-2025-02
ČÍST

Týdně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT

MAM Téma čísla

Milka kráva
Zadavatelé a značky
Milka slaví 125 let. A její assety nestárnou
Business colleagues meeting together in room
Média a trh
PR čeká rok zásadních změn. Jaké jsou hlavní trendy?
MAM_pics (10)
Média a trh
Dosahy, dohady, dopady. Co přinesl rok 2025

MAM Exkluzivně v časopise

Lenka Čermáková
Komunita a lidé
Trend single domácností změní celé FMCG
Ileana and William Rudolf Lobkowicz Speaking at Non-Fungible Castle 2022-PhotocreditJanMalý
Komunita a lidé
Staletá historie a blockchain: House of Lobkowicz mění dědictví v budoucnost
foodora robot
Zadavatelé a značky
Robot je stejně jako kurýr styčný bod se zákazníkem
Ipsos

MAM Další zajímavé čtení

MAM Souboj spotů prosinec 2024
Akce a soutěže
Prosincový MAM Souboj spotů vyhráli kapříci
MAM Souboj spotů 2024 semifinále
Komunita
Semifinále MAM Souboje spotů 2025: střetnutí těžkých vah
MAM Souboj spotů 2024 finále
Komunita
Finále MAM Souboje spotů 2025: Eko-kom versus Bauhaus
MAM Souboj spotů 2024 čtvrtfinále
Komunita
Čtvrtfinále MAM Souboje spotů 2025: a už je jich jen osm...
MAM Souboj spotů prosinec 2024
Akce a soutěže
Prosincový MAM Souboj spotů vyhráli kapříci
MAM Souboj spotů 2024 semifinále
Komunita
Semifinále MAM Souboje spotů 2025: střetnutí těžkých vah
MAM Souboj spotů 2024 finále
Komunita
Finále MAM Souboje spotů 2025: Eko-kom versus Bauhaus
MAM Souboj spotů 2024 čtvrtfinále
Komunita
Čtvrtfinále MAM Souboje spotů 2025: a už je jich jen osm...
logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum Media
Workshopy
Newsletter
PŘEDPLATNÉ
logo_mam22_wide
Předplatné
Newsletter
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
konference FORUM MEDIA
soutěž AGENTURA ROKU
Linkedin Instagram X-twitter Facebook Youtube

Akce a lidé

Analýzy a data

Kreativita a kampaně

Média a trh

Online a social

Zadavatelé značky

logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum Media
Workshopy
Newsletter
PŘEDPLATNÉ