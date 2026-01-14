AI mění nákupní chování, reálný dopad na e-commerce tržby je však stále malý

Z LinkedInu má člověk pocit, že AI radikálně změnila nákupní chování lidí, tradiční SEO je mrtvé a pokud není váš e-shop AI-ready, čeká jej rychlý konec. Naše data ze stovek e-shopů však ukazují, že realita je zatím výrazně zdrženlivější, než by se z diskuzí mohlo zdát.
V Roivenue jsme analyzovali stovky e-shopů z různých zemí a segmentů, abychom zjistili, jaké skutečné dopady má rozvoj AI asistentů na nákupní chování zákazníků. A výsledek bude pro kohokoliv, kdo věří AI věrozvěstům z LinkedInu překvapivý: přímý obchodní efekt LLM dotazů byl v roce 2025 téměř zanedbatelný.
U zhruba pěti procent e-shopů jsme nenašli žádné prokazatelné tržby, které by bylo možné s LLM jednoznačně spojit. U ostatních se jejich podíl pohybuje v rozmezí 0,001 % až 0,43 %, přičemž průměr je pouhých 0,07 %.
Pozor na hype
Roivenue dává firmám možnost analyzovat vliv jednotlivých kanálů a marketingových aktivit na tržby. Díky reálným datům víme, že mnoho z toho, co se na trhu říká, není pravda. Třeba, že Facebook není mrtvý a v e-commerce stále performuje o mnoho lépe než kterákoliv jiná sociální síť.
Když se podíváme na agregovaná data napříč e-shopy, opakuje se stále stejný vzorec. Největší podíl návštěvnosti i konverzí přichází z přímých návštěv. Jenže do této návštěvnosti se lehce schová i uživatel, který si o značce nebo produktu prvně chatoval s AI a do eshopu šel už najisto.
U dopadu AI asistentů na e-commerce byznys je proto analýza složitější. Nejčastěji se objeví na úplném začátku zákaznické cesty, tedy v see nebo think fázi. Pomáhá si uvědomit potřebu a pomáhá s výběrem, nákup ale proběhne přes jiný kanál. Návštěvnost a ultimátně konverze asistovaná AI se proto v datech špatně hledá a připomíná víc osobní doporučení, tzn. Word of Mouth.
SEO nekončí, jen mění kontext
Pokud AI radí s výběrem, je to nejdůležitější se dostat do AI výběru, ne? Kašlat na SEO, dělat AIO! Naše data rozhodně nenasvědčují, že by SEO přestalo fungovat. Kvalitní obsah, dobrá struktura, technická čistota, rychlost a relevance jsou stejně důležité, jako tomu bylo před AI boomem. Základy se nezměnily, přitom většina firem má chatrné právě základy.
Pro ty pokročilejší, leadery trhu, se samozřejmě změní i obsah na webu. Obsah už nekončí jen ve výsledcích vyhledávání, ale začíná se objevovat i v odpovědích AI vyhledávačů a asistentů. A jazykové modely mají přirozeně blíž k faktickým textům, návodům, srovnáním nebo Q&A formátům. Naopak dlouhé příběhové nebo kreativní texty, které fungovaly na blogu pro uživatele, se v AI odpovědích prosazují hůř, protože z nich není snadné získat jednoznačné informace.
Zajímavý příklad z praxe nabídl Dalibor Cicman, který ukázal, jak se GymBeam v posledním roce proměnila návštěvnost. Blog spadl o téměř milion návštěv, zatímco traffic z AI vzrostl z nuly na 35 tisíc. Na první pohled to možná vypadá jako propad, ale realita je opačná. Návštěvy z LLM konvertovaly několikanásobně lépe a přinesly přibližně 1700 objednávek.
AI má a bude mít na e-commerce značný dopad, ale mnohem pomaleji a úplně jiným způsobem, než jak se často prezentuje. Nemusíte se bát, že vám ujel vlak, nenechte se strhnout hypem. Nejlepší příprava na AI revoluci je totiž pořád starý nudný pořádek v datech a procesech.
Autorem komentáře je Milan Knapp, Executive Director Roivenue. Česká firma, která vyvíjí analytický nástroj pro optimalizaci efektivity reklamy.