Novinka v Emailu od Seznamu přináší výhody e-shopům i zákazníkům

© Seznam.cz

  • Advertorial

Více než polovina Čechů pravidelně nakupuje na internetu a s každou objednávkou dostává řadu e‑mailů o jejím stavu či doručení. Záplava transakčních zpráv ale často bývá nepřehledná. Seznam.cz proto chystá novinku do svých e‑mailových schránek – přehled objednávek, který zobrazí všechny online nákupy přehledně na jednom místě.

Email od Seznamu využívá více než 6 milionů uživatelů, kteří v něm denně sledují informace o svých objednávkách, zjišťují adresu místa vyzvednutí nebo dohledávají faktury. To vše jim teď můžete usnadnit. Svým zákazníkům tak zpříjemníte zážitek z nakupování, zviditelníte svou značku, a navíc získáte výhodu pro nadcházející nákupní sezonu.

Získejte výhodu dřív, než to udělá konkurence

Aby se váš obchod zobrazil v přehledu objednávek, stačí do transakčních e­‑mailů se stavem objednávek přidat strukturovaná data podle standardu schema.org. Jde o strojově čitelné informace, které se ve schránce zobrazí v podobě přehledného výpisu. Kromě lepší zákaznické zkušenosti tím posílíte důvěryhodnost a zlepšíte doručitelnost svých zpráv – potvrzení objednávek či informace o dopravě už nikdy neskončí v Hromadné poště.

Každá objednávka se díky schematům zobrazí s vaším logem, odkazem přímo do obchodu a přehledem všech souvisejících zpráv. Zákazník tak snadno najde cestu zpět k vaší nabídce. Zlepšíte zážitek z nákupu, snížíte riziko včas nevyzvednutých zásilek a zvýšíte pravděpodobnost opakovaného nákupu.

Zobrazení v přehledu je pro e-shopy zcela zdarma a nevyžaduje registraci. Funkci už využívají uživatelé se schránkami v testovacím prostředí Email Lab, kam se může přihlásit každý, kdo má zájem přednostně vyzkoušet nové funkce v Seznam Emailu.

Objednávky zpracováváme už od více než 600 obchodů a další postupně přibývají. A vy se k nim můžete přidat. Tak využijte příležitost být mezi těmi, kdo z nové funkce vytěží maximum.

Picture of Štěpánka Lebedová, Seznam.cz

Štěpánka Lebedová, Seznam.cz

