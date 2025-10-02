Reklama
Meta začala do reklam automaticky vkládat AI obrázky. Vypnout to plošně nejde

Logo společnosti Meta

© Ilustrační grafika, Pixabay

V uplynulém týdnu spustila Meta novinku, která může pořádně zamíchat kampaněmi inzerentů. Do reklam totiž začala automaticky doplňovat obrázky generované umělou inteligencí – a to i zpětně, do již běžících kampaní.

Uvedl to na svém Linkedin profilu Honza Bartoš, specialista na výkonnostní marketing na platformě Meta. Změna se zatím testuje, oficiální dokumentace chybí. První účty ale už mají funkci aktivní a plošně by se měla rozšířit do konce října.

Jak novinka funguje?

  • AI obrázky přidává Meta automaticky – bez souhlasu inzerenta.
  • Platí to i pro starší reklamy, které už běží.
  • Centrálně funkci vypnout nelze. Neexistuje žádné univerzální nastavení, které by přidávání zakázalo.

V kampani se tak může objevit vizuál, který narušuje brand, inzerent si navíc změny nemusí hned všimnout. Jedinou možností je projít si kampaně ručně – reklamu po reklamě – a zkontrolovat, zda Meta nepřidala vizuály, které kupříkladu nesouhlasí s identitou značky nebo nedávají smysl v kontextu sdělení.

„Zkontrolujte si aktivní reklamy. Včetně starších, co pořád běží. A nastavte si proces na pravidelnou kontrolu do konce října, ať vás něco nepřekvapí,“ radí inzerentům Honza Bartoš.

Picture of Redakce MAM

Redakce MAM

