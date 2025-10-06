Reklama
Jak chytrý obsah mění čtenáře v zákazníky

© Tefal

  • Advertorial

Jak lidem představit produkt, který příliš neznají, a přesvědčit je, že ho vlastně potřebují? Značce Tefal a agentuře Dentsu se to společně se Seznamem povedlo.

Jejich kampaň ukázala, že chytré spojení formátů, cílení a zajímavého obsahu přináší nejen zásah, ale i reálný posun zákazníků blíže k nákupu.

Tefal je v Česku zavedenou značkou. Většina lidí si v souvislosti s ní vybaví pánve, grily nebo klasické žehličky. Portfolio Tefalu je ale mnohem širší a zahrnuje i špičkové parní generátory, které nabízejí vyšší výkon, šetrnou péči o oblečení a další praktické funkce. Jenže právě tuto produktovou kategorii spotřebitelé téměř neznali. Cíl kampaně byl proto jasný: dát lidem o parních generátorech Tefal vědět a přesvědčit je, že stojí za vyzkoušení.

Každé setkání se značkou musí stát za to

Pro maximální efekt kampaň využila kombinaci různých kanálů – od sociálních sítí přes PPC a RTB až po přímý nákup reklamního prostoru. Nešlo jen o zásah, ale také o to, aby každé setkání se značkou přineslo přidanou hodnotu.

Využité formáty:

  • bannery (statické, video a Rich Media),
  • interaktivní produktové video s carouselem s možností výběru modelu a proklikem na web přímo z přehrávače,
  • Seznam Advertorial na Novinky.cz a Super.cz.

Články čtenářům nabídly více než klasická reklama – přinesly srovnání parních generátorů s klasickou žehličkou a představily výhody páry při péči o oblečení. RTB část kampaně cílila na ženy ve fázi zvažování nákupu, a tím zajistila větší zásah ženského publika.

Kampaň rozhýbala statistiky Seznamu

Brandové výsledky měřil nástroj Seznam Brand Lift. V kontrolní skupině dosáhla podpořená znalost 32 procent. V cílené kontrolní skupině pro RTB poskočila znalost na 36 procent, což potvrzuje, že správné cílení dokáže najít relevantní publikum. U uživatelů, které kampaň oslovila, vzrostla podpořená znalost značky o 4 p. b. (přímý nákup) a o 3 p. b. u RTB. Z dílčích formátů mělo největší efekt produktové video s carouselem.

Ještě lépe zafungovaly články publikované na webech Super.cz a Novinky.cz. Advertorial posunul velkou část čtenářů až do fáze zvažování nákupu. Potenciální zákazníci, kteří se z článku neproklikli přímo, si produkt dále aktivně vyhledávali. Počet dotazů na parní generátory Tefal vzrostl ve vyhledávání na Seznamu o více než 1000 procent a na Super.cz dokonce o 1172 procent.

Obsah jako cesta ke konverzi

Kampaň ukázala, že chytrý obsah dokáže změnit chování zákazníků. Interaktivní videa zvyšovala zapamatovatelnost, Seznam Advertorialy edukovaly a motivovaly k nákupu. Díky nim se parní generátory dostaly do povědomí českých spotřebitelů.

„Data z obou Seznam Advertorialů potvrdila známý fakt, tedy že kvalitní článek na důvěryhodném médiu dokáže přitáhnout velmi relevantní čtenáře a posunout je směrem k akci,“ uzavírá Miloš Uldrich, manažer dat a výzkumu ze Seznamu.

Picture of Externí autor

Externí autor

MAM Další zajímavé čtení

