Topic PR rozšiřuje portfolio služeb o influencer marketing

Agentura Topic PR, specializovaná na dlouhodobé budování značek prostřednictvím media relations a strategického poradenství, rozšiřuje své služby o oblast influencer marketingu. Klientům má nabídnout komplexní propojení komunikace, které reflektuje aktuální trendy odvětví.
„Od začátku stavíme naši práci na silné strategii, excelentních vztazích s médii a transparentním přístupu k zákazníkům. Díky tomu se opakovaně řadíme mezi nejrychleji rostoucí agentury. Stejnou filozofii prosazujeme také v influencer marketingu. Propojujeme influencery a značky ve vzájemně výhodných kooperacích a za jasně daných podmínek. Spolupráce musejí být nejen podložené daty, ale také respektovat unikátnost značek i jednotlivých influencerů,“ říká Karel Pluhař, Managing Director Topic PR.
Rozšíření služeb o influencer marketing je součástí dlouhodobé strategie agentury. Topic PR chce klientům poskytovat nejen silné media relations, ale i možnosti, jak oslovit jejich cílové skupiny prostřednictvím relevantních a důvěryhodných „názorových vůdců“.
Agentura už má s influencery zkušenosti v rámci vybraných projektů pro své stávající klienty. Nyní tuto oblast začleňuje mezi klíčové služby a připravuje ucelené kampaně, které kombinují klasické PR, strategické poradenství a influencer marketing.