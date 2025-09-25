Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum media
Souboj spotů
Workshopy
newsletter

Nová aplikace Vodafonu: Operátor sází na osobní vztah

© Vodafone

  • Doporučujeme

Vodafone představil novou klientskou aplikaci Můj Vodafone+. Proč se operátor rozhodl postavit nový koncept komunikace? Nejen o tom jsme mluvili s Andreou Výbornou, Head of Digital & Transformation z Vodafone.

Aplikace bude pro zákazníky dostupná v nejbližších týdnech. Tvůrci slibují moderní design, přehlednost, lepší zabezpečení, AI přítele Tobiho a také věrnostní program pro stálé zákazníky – Vodafone Happy. Mobilní operátor ji vyvinul na vlastní půdě a stojí na domácí platformě, respektive filozofii Telco as a Service (TaaS), kterou navrhla mateřská společnost Vodafone Group. I to je důvod, proč zákazníci budou muset aplikaci znovu nainstalovat. Technici z centrály převzali hlavní designové a bezpečnostní prvky, další rozvoj přímo v Česku trval zhruba jeden rok a stál vyšší desítky milionů korun.

Vodafone to vzal úplně od začátku. Designéři vytvořili novou vizuální identitu. I samotná ikona vypadá jinak – moderněji. Tvůrci vyslyšeli kritiku zákazníků, kteří si stěžovali na nepřehlednost, zahlcení jednotlivými prvky a obecné informace. Podle Andrey Výborné, Head of Digital & Transformation, se klíčovým slovem stala personalizace. Operátor chce být přátelštější, osobní a intuitivní. Cílem nové aplikace je budovat se zákazníkem silnější vztah.

Společnost se také rozhodla odměňovat své stálé klienty. Do aplikace proto přidala novou sekci Vodafone Happy, kde zákazníci najdou nabídku slev a výhod od různých partnerů.

5 otázek pro Andreou Výbornou, Head of Digital & Transformation, Vodafone

Proč jste se rozhodli přijít s úplně novou aplikací Můj Vodafone+?

Hlavním důvodem jsou naši zákazníci. Chtěli jsme vytvořit lepší digitální zkušenost, modernější a pozitivnější prostředí. Původní aplikace měla smíšenou zpětnou vazbu, proto jsme se rozhodli postavit nový základ komunikace v digitálních kanálech a zaměřit se na přehlednost a osobní přístup.

Andrea Výborná

Co je podle vás na nové aplikaci to nejlepší?

Za mě je to určitě personalizace. Aplikace je hravá, čistá a intuitivní – zákazník se v ní hned zorientuje. Obsah se navíc přizpůsobuje tomu, kdo se přihlásí. Velký potenciál vidím i ve věrnostní platformě Vodafone Happy, která nabídne exkluzivní výhody dlouhodobým klientům. A do budoucna bude hrát velkou roli také náš chatbot Tobi, který pomůže řešit technické dotazy nebo vyúčtování.

Od Tobiho máte velká očekávání.

Tobi už dnes zvládá odpovídat na časté otázky, třeba ohledně roamingu. Do budoucna chceme, aby dokázal i prediktivně nabízet řešení. Aby zákazník nemusel hledat návody nebo PDF, ale dostal odpověď okamžitě. S využitím AI se Tobi stane skutečným digitálním asistentem.

Aplikace má nový design. Jak zásadní je to změna?

Je to pro nás symbol nového začátku. Kompletně jsme předělali vizuální identitu a posílili tým UX designérů. Ti přinesli nové nápady, které jsme ověřovali při uživatelských testech. Výsledkem je moderní a intuitivní prostředí, kde jde především o zákaznickou zkušenost.

Kdy se aplikace dostane k zákazníkům?

Plánujeme ji spustit v první polovině října. Jedeme agilní metodikou, takže přesné datum záleží na tom, kdy budeme s kvalitou spokojeni. Zákazníci si ji budou muset stáhnout znovu, proto připravujeme silnou komunikační kampaň. Několik měsíců poběží obě verze současně, pak starou aplikaci vypneme.

Picture of Irena Krcháková

Irena Krcháková

Reklama
Reklama
MAM_SOME_800x1068_cover-2025-38
ČÍST

Týdně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT
Ipsos

AKTUÁLNÍ VYDÁNÍ

MAM_SOME_800x1068_cover-2025-38
ČÍST

Týdně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT

MAM Téma čísla

Dělníci voleb
Média a trh
Když boj politických stran skončí, začíná přetahovaná o diváky. A není prostor pro chyby.
Mikrotargeting
Kreativita a kampaně
Zaměřit a trefit cíl. Jak funguje politický mikrotargeting?
Cesta
Komunita a lidé
Na cestě za lepší ziskovostí: agenturní systémy jako nástroje pro zlepšení profitability

MAM Exkluzivně v časopise

Volební studio
Média a trh
Lutonský: Volební vysílání je jako sportovní olympiáda
Dan Brown
Kreativita a kampaně
Brownova kniha jako příležitost pro Prahu. Jak ji využít?
Lamia Kamel
Komunita a lidé
Budování image země nesmí zůstat u prezentace památek, rozhoduje celkový zážitek
Ipsos

MAM Další zajímavé čtení

mike_martin_zaraguza
Komunita a lidé
Boj o světové kreativní eso vyhrála Zaraguza. Její kreativu povede Mike Martin
Agenttura Knowlimits
Akce a soutěže
Knowlimits, OMD a PHD na prvních příčkách žebříčku Recma
Eva Holubová v tiktokové kampani pro Kaufland
Kreativita a kampaně
Kaufland bourá stereotypy. Na TikToku slaví úspěch s Evou Holubovou
Ogilvy PR vedení
Komunita a lidé
Nová etapa Ogilvy PR: Rambouska ve vedení posilují Kněžourová, Marek a Hadrbolcová
mike_martin_zaraguza
Komunita a lidé
Boj o světové kreativní eso vyhrála Zaraguza. Její kreativu povede Mike Martin
Agenttura Knowlimits
Akce a soutěže
Knowlimits, OMD a PHD na prvních příčkách žebříčku Recma
Eva Holubová v tiktokové kampani pro Kaufland
Kreativita a kampaně
Kaufland bourá stereotypy. Na TikToku slaví úspěch s Evou Holubovou
Ogilvy PR vedení
Komunita a lidé
Nová etapa Ogilvy PR: Rambouska ve vedení posilují Kněžourová, Marek a Hadrbolcová
logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum Media
Workshopy
Newsletter
PŘEDPLATNÉ
logo_mam22_wide
Předplatné
Newsletter
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
konference FORUM MEDIA
soutěž AGENTURA ROKU
Linkedin Instagram X-twitter Facebook Youtube

Akce a lidé

Analýzy a data

Kreativita a kampaně

Média a trh

Online a social

Zadavatelé značky

logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum Media
Workshopy
Newsletter
PŘEDPLATNÉ