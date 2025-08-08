OpenAI uvolnilo nejnovější model chatbota GPT. Zaměří se na kód, zdraví i kreativní psaní

GPT-5 cílí na programátory, ale také na kreativní odvětví. Míra halucinací je prý výrazně nižší proti předchozím modelům.
OpenAI konečně uvolnilo nejpokročilejší model umělé inteligence GPT-5, který je již nyní dostupný všem uživatelům globálně nejpopulárnějšího AI chatbota Chat-GPT. Zakladatel a šéf OpenAI Sam Altman o modelu 5 hovoří již rok, aktuální verze skutečně je nejpokročilejší model AI na trhu, zároveň ale nenabízí prvky obecné AI, takzvané AGI, což Altman původně avizoval.
„Jde o značný krok směr k AGI, přesto GPT‑5 všeobecnou umělou inteligencí ještě není. Chybí mu například schopnost samo-učení po nasazení – tedy neustálého učení z nových zkušeností v reálném čase,“ uvedl Sam Altman.
Pomocník v programování a psaní
GPT‑5 funguje jako systém skládající se z rychlého modelu pro běžné otázky a hluboce uvažujícího modelu pro složitější úlohy. Samostatný router rozhoduje, který model zvolit na základě složitosti, kontextu nebo i explicitního pokynu uživatele.
Podle OpenAI dosáhl nový model GPT největšího pokroku v práci s počítačovým kódem a je schopen vytvářet miniaturní aplikace na základě jediného promptu. Takzvaný software-on-demand je přitom jeden z důležitých cílů OpenAI.
Další oblast, kde se GPT radikálně proměnil, je kreativní psaní, a to i u faktograficky orientovaných textů. „GPT-5 má výrazně nižší pravděpodobnost halucinací než naše předchozí modely. Při zapnutém webovém vyhledávání na anonymizovaných podnětech reprezentativních pro produkční provoz ChatGPT je pravděpodobnost, že odpovědi GPT-5 budou obsahovat faktickou chybu, o zhruba 45 procent nižší než u GPT-4o a při přemýšlení je pravděpodobnost, že odpovědi GPT-5 budou obsahovat faktickou chybu, o 80 procent nižší než u OpenAI o3,“ uvádí OpenAI.
Co nabízí GPT-5
· Inteligentní přepínání mezi rychlými a hlubokými odpověďmi.
· Výrazná zlepšení v kódování, psaní i lékařských konzultacích.
· Vylepšené rozhraní, personalizaci a integraci do aplikací.
· Vyšší bezpečnost a schopnost spolehlivějšího uvažování.