Meta získává povolení od irského úřadu pro ochranu osobních údajů k trénování AI na datech uživatelů z EU

Irský úřad pro ochranu osobních údajů (DPC) udělil společnosti Meta povolení k využití veřejně sdílených příspěvků evropských uživatelů na platformách Facebook a Instagram pro trénování svých generativních AI modelů.

Trénování má začít 27. května 2025, a to i přes probíhající právní výzvy ze strany ochránců soukromí. Meta původně představila své plány na trénování AI pomocí dat uživatelů z EU v březnu 2024. Po obavách vyjádřených DPC a dalších evropských dozorových orgánů Meta v červnu 2024 pozastavila své plány. DPC následně požádal Evropskou radu pro ochranu údajů (EDPB) o stanovisko k právním požadavkům na takové zpracování. Stanovisko EDPB vydané v prosinci 2024 poskytlo obecná kritéria, která by měly dozorové orgány zohlednit při posuzování souladu zpracování osobních údajů pro vývoj a nasazení AI modelů.

Po zveřejnění stanoviska EDPB Meta přehodnotila svůj návrh a poskytla DPC aktualizovanou dokumentaci ohledně svých plánů na zahájení trénování generativních AI modelů. DPC přezkoumal návrhy společnosti Meta a po zpětné vazbě od dalších dozorových orgánů EU/EEA předložil společnosti Meta několik doporučení týkajících se potenciálního dopadu na práva jednotlivců na ochranu údajů. Meta na tyto požadavky reagovala implementací několika významných opatření a vylepšení, včetně:

Aktualizace oznámení o transparentnosti.

Zjednodušení formuláře pro vznesení námitky, jeho delší dostupnost a zpřístupnění v mobilních aplikacích.

Prodlužení doby oznámení.

Zpřehlednění možností, jak mohou uživatelé skrýt své veřejné příspěvky před využitím pro trénování AI.

Aktualizace opatření na ochranu údajů a dokumentace k obecnému nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

DPC rovněž požaduje, aby Meta do října předložila zprávu o účinnosti svých ochranných opatření a vhodnosti přijatých opatření.

Navzdory schválení DPC čelí Meta nadále kritice ze strany ochránců soukromí a dalších regulačních orgánů. Organizace None Of Your Business (noyb), vedená rakouským právníkem Maxem Schremsem, zaslala společnosti Meta výzvu k zastavení plánů a pohrozila hromadnou žalobou, pokud bude pokračovat v trénování AI na základě dat uživatelů z EU. Noyb tvrdí, že sběr dat pro trénování AI na základě „oprávněného zájmu“ by byl v rozporu s GDPR, protože Meta již dříve prohrála právní spor o podobné argumentaci v souvislosti s cílenou reklamou.

V Německu probíhá soudní řízení, které by mohlo ovlivnit plány společnosti Meta. Spotřebitelské centrum Severního Porýní-Vestfálska podalo žalobu s cílem zabránit implementaci trénování AI na základě dat uživatelů z EU. Rozhodnutí soudu se očekává brzy.