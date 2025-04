LG si pro sociální sítě a PR v Česku a na Slovensku vybralo agenturu WOO

Digitální agentura World of Online (WOO) uspěla ve výběrovém řízení společnosti LG a od března 2025 se stará o sociální sítě. Zajišťuje také PR aktivity i interní komunikaci značky na českém a slovenském trhu.

V Česku a na Slovensku zastřeší World of Online strategický rozvoj značky na sociálních sítích – cílem je vytvořit dlouhodobě udržitelný komunikační koncept, který bude víc než jen produktová reklama. Součástí spolupráce je správa profilů na Instagramu, Facebooku a YouTube. Ale i pravidelné newslettery pro zákazníky i zaměstnance a PR aktivity včetně workshopů pro novináře.

Rok 2025 bude pro LG ve znamení celé řady produktových novinek, které chce značka společně s WOO představit kreativně, srozumitelně a v co největší blízkosti ke každodennímu životu lidí. Novinky plánují na sítích nejen ukázat, ale i testovat a dlouhodobě komunikovat jejich přínos pro běžné uživatele. Zároveň se chce značka výrazněji soustředit na šíření svého globálního poslání „Innovation for a better life“. Pod heslem „Life’s Good“ chce LG představit chytrá řešení, která zlepšují život lidí i budoucnost celé planety.

„Technologie nás propojují – a my chceme propojit značku s lidmi. Těším se, až vdechneme život obsahu, který nebude jen o produktech, ale o zážitcích, které s nimi lidé zažívají,“ říká Ivana Benešová, account manažerka v agentuře WOO.

První výstupy už jsou vidět na profilech LG. Výběrového řízení se zúčastnily čtyři agentury. „U WOO jsme ocenili hlavně kreativní nápady na naše sociální sítě, bohatou základnu partnerů mezi influencery, a zaujal nás taky koncept Influconu. Líbil se nám i přístup WOO k PR, který stojí primárně na kvalitních tiskových zprávách,“ říká „product marketing specialist B2C“, Nikola Hošková.

Spolupráce začala v březnu 2025 a už teď se obě strany baví o možném rozšíření spolupráce.