LinkedIn v EU roste, ale čelí výzvám s falešnými profily

LinkedIn v druhé polovině roku 2024 zaznamenal mírný růst aktivních uživatelů v Evropské unii. Ten byl však doprovázen zvýšením počtu podvodných a falešných profilů.

Podle nařízení EU o digitálních službách (DSA) musí všechny velké online platformy poskytovat každých šest měsíců zprávy o užívání a moderování obsahu v dané oblasti. Nejnovější zpráva platformy LinkedIn uvádí, že v druhé polovině roku 2024 měl LinkedIn 52 milionů aktivních uživatelů měsíčně, přičemž 142 milionů návštěvníků se připojilo bez přihlášení. To představuje mírný nárůst oproti 51,9 milionům aktivních uživatelů, které LinkedIn hlásil v říjnu. Ačkoli platforma zaznamenala stabilní růst počtu uživatelů, v posledních šesti měsících roku došlo k mírnému zpomalení růstu.

Co je na těchto číslech zvlášť cenné, je to, že LinkedIn poskytl skutečná data o aktivních uživatelích, místo obvyklé hlášené celkové členské základny. V současnosti LinkedIn uvádí, že má více než miliardu celkových členů, ale je důležité si uvědomit, že „členové“ a ‚aktivní uživatelé“ nejsou totéž. Pro inzerenty jsou mnohem relevantnější čísla o aktivních uživatelích, protože ukazují, kolik lidí se skutečně platformy účastní.

LinkedIn uvádí, že v EU má 184 milionů členů, ale pouze 52 milionů z nich je aktivních měsíčně, což znamená, že pouze 28 procent celkové uživatelské základny v Evropě je aktivně zapojeno do používání platformy každý měsíc. Pokud by se tento poměr uplatnil na jiné regiony, aktivní uživatelská základna LinkedIn by se pohybovala kolem 280 milionů, což je blíže k Redditu (189 milionů MAU) než k větším platformám, jako je Instagram (1 miliarda) nebo X (570 milionů). To je důležitý kontext pro ty, kteří hodnotí celkový dosah a zapojení LinkedIn.

Problémy se spamem a falešnými profily

I přes růst aktivních uživatelů LinkedIn čelí nárůstu počtu spamových a falešných profilů. Zpráva ukazuje, že počet uživatelských hlášení spamu vzrostl o 11 000, zatímco počet falešných profilů hlášených uživateli vzrostl o 13 000. I když tyto problémy nevedly k výraznému nárůstu vymáhání, nárůst aktivity stojí za pozornost. Vzhledem k rostoucí pozornosti, které se LinkedIn těší jako větší platforma, je pravděpodobné, že se podvodná aktivita také zvyšuje.