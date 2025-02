Nová agentura Heroes of Online chce změnit standardy v zastupování influencerů

Na český trh vstupuje Heroes of Online, agentura zaměřená na transparentní zastupování influencerů. Za projektem stojí Petr Srna, výkonný ředitel agentury World of Online.

Agentura Heroes of Online, zaměřená na reprezentaci influencerů, vstupuje na český trh s ambicí stát se lídrem v oblasti přímého zastupování influencerů. Založená výkonným ředitelem agentury World of Online, Petrem Srnou, agentura reaguje na rostoucí poptávku po kvalitním zastupování influencerů a nastavuje nové standardy pro tuto dynamickou oblast.

V Čechách se množí případy, kdy influenceři od svých agentů či agentur odcházejí s pachutí netransparentnosti. Založení této agentury na tuto skutečnost reaguje.

„Ve světě influencer marketingu vidím obrovský potenciál. Tento sektor se rychle rozvíjí a profesionalizuje. Heroes of Online představuje příležitost využít zkušenosti z World of Online a zaměřit se na transparentní a efektivní zastupování influencerů. Zároveň bylo pro nás důležité odpojit WOO od Heroes of Online. Zatímco WOO je vždy na straně klientů. Heroes of Online bude na straně influencerů,“ říká Petr Srna.

„Jsme jediná zastupující agentura v Čechách, která influencerům nabízí absolutní transparentnost. Tím dokazujeme, že partnerství s influencery vnímáme jako dlouhodobou strategii,“ dodává Srna.

To potvrzuje i množství zájemců o zastupování, již nyní agentura zastupuje téměř 50 influencerů a poptávka stále roste. Do jejich portfolia patří i jména jako Anna Julie Slováčková, René Dang, Vašek Matějovský nebo Natálie Halouzková. Influenceři tak mají možnost spojit se se značkami jako Adidas, Swarovski, Weleda nebo L’Oréal, se kterými Heroes of Online spolupracuje.

Novou projektovou ředitelkou v Heroes of Online se stala Markéta Šináglová, která má více než 15 let zkušeností v marketingu a vedení projektů. „Přicházím do HOO s cílem přinést strategické myšlení a podílet se na rozvoji této společnosti v oblasti influencer marketingu. Jsem přesvědčena, že tento segment má obrovský prostor pro růst,“ říká Šináglová.

V Heroes of Online se připravují na výrazný růst a očekávají, že trh influencer marketingu poroste o 30 procent v následujícím roce. Agentura si klade za cíl stát se lídrem v oboru a přinést inovativní přístup k zastupování influencerů a spolupráci se značkami.

Více informací je k dispozici na webových stránkách agentury.