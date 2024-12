TikTokizace a GenZ trendy: co přinesl rok 2024 na sociálních sítích?

Rok 2024 byl ve znamení „tiktokizace“. Dominance krátkých videí, inovace jako AI a CGI nebo GenZ trendy jako meme kultury – to vše zásadně změnilo sociální sítě. Co to znamená pro marketing, obsah a uživatele?

Sociální sítě prošly v roce 2024 výraznou proměnou. Platformy se více zaměřily na vytváření virálního obsahu než na propojení mezi lidmi.

Jak říká Vítězslav Klement z Lost Bunny Communication: „Sociální sítě přestávají být v podstatě sítěmi.“

Krátká videa na TikToku, Instagram Reels a YouTube Shorts dominovala díky rychlému tempu a emocím. Co dalšího tyto změny znamenají pro uživatele i značky?

Uplynulý rok byl o autenticitě a zábavě. Lidé chtěli lehkost a hravost, což se odrazilo na obsahu sociálních sítí.

„Obsah se stal stručným, hravým a autentickým,“ shrnuje Kateřina Žáková z GroupM Nexus.

Krátká videa dominovala, ale prostor získaly i delší formáty, jako podcasty a videocasty, které prohlubují vztah s publikem.

Jak se sociální média vyvíjela a co to přinese dál?

