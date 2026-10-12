Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Forum media 2026: Největší konference o reklamě, komunikaci a médiích v Praze
Souboj spotů
newsletter

Skylink po téměř 20 letech končí. Na českém a slovenském trhu ho nahradí CANAL+

Značka Skylink od 22. října zmizí z českého a slovenského trhu. Mediální skupina CANAL+ sjednotí své televizní služby pod vlastním názvem a rozšíří programovou nabídku o čtyři nové stanice.

Mediální skupina CANAL+ od 22. října přestane používat značku Skylink, pod kterou od roku 2007 poskytuje satelitní a internetovou televizi. Služby budou nově vystupovat pod názvem CANAL+, který má zastřešit televizní vysílání i streamovací obsah. Pro stávající zákazníky se podle společnosti nic nemění a jejich předplatné bude pokračovat za dosavadních podmínek. Změna se tak projeví především v identitě služby a programové nabídce.

Součástí změny budou čtyři nové televizní stanice, které se od 22. října automaticky zařadí do programové nabídky dosavadních zákazníků Skylinku. Hlavní kanál CANAL+ nabídne zahraniční filmy, originální tvorbu, sportovní přenosy a české i slovenské filmové premiéry. Stanice CANAL+ Drama se zaměří na dramatické a romantické příběhy, CANAL+ Crime na kriminální žánr a CANAL+ Classics na starší filmové tituly. Společnost zároveň avizuje přístup ke streamovací aplikaci CANAL+, která nabídne další obsah vedle televizního vysílání.

Změní se také zaměření některých stávajících stanic. CANAL+ Action se bude soustředit na akční filmy a hollywoodské blockbustery. Sportovní kanály CANAL+ Sport budou nadále vysílat fotbalovou Premier League, ženskou Barclays Women’s Super League, tenisové turnaje WTA, padel a ragby. Skupina chce pod jednotnou značkou propojit satelitní a internetovou televizi, živé vysílání a streamovací služby.

Konec značky Skylink navazuje na širší sjednocování aktivit skupiny CANAL+ na českém a slovenském trhu. Společnost oznámila také přejmenování SPI International na CANAL+ Content. Zatímco tato změna se týká názvu společnosti a jejích obsahových aktivit, přechod od Skylinku ke značce CANAL+ se přímo dotkne komunikace s televizními diváky. Obě změny zapadají do snahy skupiny sjednotit své aktivity pod jednou značkou.

Další podrobnosti o změnách chce CANAL+ představit v pondělí 19. října, tři dny před přechodem na novou značku. Skupina působí ve více než 70 zemích a její videoplatformu využívá přes 40 milionů předplatitelů. Zaměstnává přibližně 15 tisíc lidí.

Picture of Tisková zpráva

Tisková zpráva

MAM 29/2026 OBÁLKA
ČÍST

Měsíčně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT
Ipsos

AKTUÁLNÍ VYDÁNÍ

MAM 29/2026 OBÁLKA
ČÍST

Týdně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT

MAM Téma čísla

AI Act
Média a trh
Nová éra kreativity. S přiznanou AI
Televizní podzim
Média a trh
Tanečníci, kuchaři i moderátoři bojují o diváka
Customer, hands and concierge with service bell for request assistance or help in hotel
Zadavatelé a značky
Host nepřichází kvůli logu

MAM Exkluzivně v časopise

Lenka Černá - aktuálně.cz
Média a trh
U Aktuálně nepůjdeme cestou tvrdého paywallu
KDU-CSL_ANO
Média a trh
Boj o nejhorší volební song
Johana Kotišová
Komunita a lidé
Emoce k práci novinářů patří
Ipsos

MAM Další zajímavé čtení

AI LLM PR článek studie
Analýzy a data
Zaplatíte si PR výstup. Uvidí ho ale i AI?
MAM Souboj spotů - září 2026
Akce a soutěže
Kotek se vrací na scénu. Našlapaný zářijový Souboj spotů je tady
Nápad roku 2026
Akce a soutěže
Nápad roku 2026: české startupy posouvají AI, diagnostiku nemocí i vesmírné technologie
Ageofcare
Akce a soutěže
Jak žít déle ve zdraví? Konference AGE OF CARE propojí medicínu, technologie a prevenci
AI LLM PR článek studie
Analýzy a data
Zaplatíte si PR výstup. Uvidí ho ale i AI?
MAM Souboj spotů - září 2026
Akce a soutěže
Kotek se vrací na scénu. Našlapaný zářijový Souboj spotů je tady
Nápad roku 2026
Akce a soutěže
Nápad roku 2026: české startupy posouvají AI, diagnostiku nemocí i vesmírné technologie
Ageofcare
Akce a soutěže
Jak žít déle ve zdraví? Konference AGE OF CARE propojí medicínu, technologie a prevenci
logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Souboj spotů
Forum Media 2026: Největší konference o reklamě, komunikaci a médiích v Praze
Newsletter
PŘEDPLATNÉ
logo_mam22_wide
Předplatné
Newsletter
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
konference FORUM MEDIA
soutěž AGENTURA ROKU
Linkedin Instagram X-twitter Facebook Youtube

Akce a lidé

Analýzy a data

Kreativita a kampaně

Média a trh

Online a social

Zadavatelé značky

logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum Media
Workshopy
Newsletter
PŘEDPLATNÉ