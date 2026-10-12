Skylink po téměř 20 letech končí. Na českém a slovenském trhu ho nahradí CANAL+

Značka Skylink od 22. října zmizí z českého a slovenského trhu. Mediální skupina CANAL+ sjednotí své televizní služby pod vlastním názvem a rozšíří programovou nabídku o čtyři nové stanice.
Mediální skupina CANAL+ od 22. října přestane používat značku Skylink, pod kterou od roku 2007 poskytuje satelitní a internetovou televizi. Služby budou nově vystupovat pod názvem CANAL+, který má zastřešit televizní vysílání i streamovací obsah. Pro stávající zákazníky se podle společnosti nic nemění a jejich předplatné bude pokračovat za dosavadních podmínek. Změna se tak projeví především v identitě služby a programové nabídce.
Součástí změny budou čtyři nové televizní stanice, které se od 22. října automaticky zařadí do programové nabídky dosavadních zákazníků Skylinku. Hlavní kanál CANAL+ nabídne zahraniční filmy, originální tvorbu, sportovní přenosy a české i slovenské filmové premiéry. Stanice CANAL+ Drama se zaměří na dramatické a romantické příběhy, CANAL+ Crime na kriminální žánr a CANAL+ Classics na starší filmové tituly. Společnost zároveň avizuje přístup ke streamovací aplikaci CANAL+, která nabídne další obsah vedle televizního vysílání.
Změní se také zaměření některých stávajících stanic. CANAL+ Action se bude soustředit na akční filmy a hollywoodské blockbustery. Sportovní kanály CANAL+ Sport budou nadále vysílat fotbalovou Premier League, ženskou Barclays Women’s Super League, tenisové turnaje WTA, padel a ragby. Skupina chce pod jednotnou značkou propojit satelitní a internetovou televizi, živé vysílání a streamovací služby.
Konec značky Skylink navazuje na širší sjednocování aktivit skupiny CANAL+ na českém a slovenském trhu. Společnost oznámila také přejmenování SPI International na CANAL+ Content. Zatímco tato změna se týká názvu společnosti a jejích obsahových aktivit, přechod od Skylinku ke značce CANAL+ se přímo dotkne komunikace s televizními diváky. Obě změny zapadají do snahy skupiny sjednotit své aktivity pod jednou značkou.
Další podrobnosti o změnách chce CANAL+ představit v pondělí 19. října, tři dny před přechodem na novou značku. Skupina působí ve více než 70 zemích a její videoplatformu využívá přes 40 milionů předplatitelů. Zaměstnává přibližně 15 tisíc lidí.