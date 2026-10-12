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SPI International mění název na CANAL+ CONTENT

Společnost SPI International, která je součástí skupiny CANAL+, nově ponese název CANAL+ CONTENT Benelux & Central Europe. Změna se týká jejího označení v rámci skupiny, která působí na trzích Beneluxu a střední Evropy.

SPI International mění název na CANAL+ CONTENT Benelux & Central Europe. Podle společnosti má nové označení lépe vyjadřovat její postavení v rámci skupiny CANAL+ a zaměření na televizní obsah, kanály a streamovací služby. Prozatím nebylo upřesněno, zda se změna promítne do nabídky pro diváky nebo do fungování jednotlivých služeb. „Nový název lépe vystihuje, kým jsme dnes, naše strategické zaměření i naše poslání přinášet širokému publiku výjimečné divácké zážitky a zároveň zůstat věrni DNA CANAL+,“ uvedl Erwan Luherne, generální ředitel CANAL+ CONTENT Benelux & Central Europe a výkonný viceprezident pro obsah a publishing CANAL+ Benelux & Central Europe.

Společnost působí v zemích Beneluxu, ve střední a východní Evropě a v regionu Adria. Provozuje více než 50 televizních kanálů a dvě streamovací služby. Její činnost zahrnuje tvorbu a výběr obsahu, správu televizních značek a distribuci pořadů. Yassine Bouzoubaa, generální ředitel CANAL+ Benelux & Central Europe, označil změnu za součást dalšího rozvoje skupiny na evropských trzích. Konkrétní změny v organizaci společnosti ani v její programové nabídce ale neupřesňuje.

Skupina CANAL+ působí ve více než 70 zemích a podle svých údajů má přes 40 milionů předplatitelů. Vedle placené televize a streamovacích služeb se věnuje také filmové a televizní produkci prostřednictvím studia STUDIOCANAL a provozuje video platformu Dailymotion. Její součástí je rovněž africká mediální skupina MultiChoice.

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