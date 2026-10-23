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OKTAGON prodloužil vysílací smlouvu s RTL do roku 2031

Organizace OKTAGON prodloužila partnerství s německou mediální skupinou RTL Deutschland o čtyři roky. Vedle streamovací platformy RTL+ budou vybrané turnaje a zápasy dostupné také na volně přístupném televizním kanálu RTL.

Všechny turnaje OKTAGONu bude RTL+ vysílat v Německu, Rakousku, Švýcarsku, Lucembursku a Lichtenštejnsku až do roku 2031. Obě společnosti zároveň plánují nové televizní a digitální formáty, které vedle samotných zápasů přiblíží divákům také osobnosti bojovníků a jejich příběhy. Finanční podmínky prodloužené smlouvy nezveřejnily.

Dosavadní spolupráci provázel rostoucí zájem o MMA na německém trhu. Výrazným momentem byl zářijový turnaj OKTAGON 94 na fotbalovém stadionu Deutsche Bank Park ve Frankfurtu, který navštívilo 57 tisíc diváků. Podle RTL zaznamenal také rekordní televizní sledovanost a více než milion zhlédnutí na platformě RTL+. Kombinace velkých živých akcí, streamování a volně dostupné televize tak zůstává základem dalšího rozvoje partnerství.

Programová ředitelka RTL Deutschland Inga Leschek vidí v MMA potenciál pro oslovení širšího sportovního publika. „Společně oslovíme další generaci fanoušků a definitivně etablujeme MMA v hlavním sportovním proudu,“ uvedla. Skupina chce prostřednictvím spolupráce posílit postavení tohoto sportu v Německu a rozvíjet jeho prezentaci napříč televizními a digitálními kanály.

OKTAGON vznikl v roce 2016 a pořádá turnaje v několika evropských zemích. Partnerství s RTL Deutschland začalo v roce 2024 a po necelých dvou letech se obě strany dohodly na jeho prodloužení až do roku 2031. Prodloužení smlouvy podle spoluzakladatelů Ondřeje Novotného a Pavola Nerudy potvrzuje dosavadní vývoj organizace v regionu DACH. Nová smlouva tak zajišťuje pokračování spolupráce v oblasti televizního a streamovacího vysílání na dalších pět let.

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