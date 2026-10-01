Mediaboard míří do Maďarska. Pobočku povede Eszti Major-Horváth

Český Mediaboard přidává na svou mapu další zemi. Po Polsku, Chorvatsku a Slovinsku vstupuje také do Maďarska, kde už před oficiálním startem pracuje pro zhruba 25 regionálních zákazníků. Vedení nové pobočky převezme Eszti Major-Horváth, která dříve působila v Meltwateru.
Mediaboard pokračuje v expanzi ve střední a východní Evropě. Z Česka a Slovenska se v posledních letech rozšířil do Polska a Chorvatska, letos přidal Slovinsko a nyní také Maďarsko. Na zahraničních trzích podle firmy obsluhuje tisíce klientů. „Vstup do Maďarska je dalším logickým krokem v naší regionální expanzi. Zkušenosti z Polska, Chorvatska a Slovinska ukazují, že v regionu je silná poptávka po moderním přístupu k monitoringu a měření komunikace,“ říká CEO Mediaboardu Tomáš Berger.
Od počítání článků k tomu, co komunikace skutečně udělala
Firma chce na novém trhu stavět nejen na klasickém monitoringu médií a sociálních sítí, ale především na analytice a vyhodnocování komunikace. Součástí nabídky budou také AI nástroje nebo vlastní metrika PRIMe, která sleduje efektivitu komunikace.
Podle Bergera se proměnilo i to, co firmy od podobných služeb očekávají. Samotný počet mediálních výstupů už podle něj managementu nestačí. „Firmám už nestačí vědět, kolik článků o nich vyšlo nebo jakou měly hypotetickou reklamní hodnotu. Management chce rozumět tomu, jaký dopad komunikace skutečně měla,“ říká.
Maďarsko dostane vlastní tým
Novou pobočku povede Eszti Major-Horváth, která má zkušenosti z oboru mediálního monitoringu a social listeningu. Více než pět let pracovala pro Meltwater ve Spojených státech, kde měla na starosti rozvoj byznysu a vedení týmů na severoamerickém trhu. V Mediaboardu teď vybuduje lokální tým a povede další rozvoj firmy v Maďarsku.
Firma nezačíná úplně od nuly. Ještě před oficiálním vstupem na trh využívá monitoring maďarských médií přibližně 25 regionálních zákazníků a mezi první lokální klienty patří například Alza.hu, Kifli.hu, Lush nebo Szentkirályi.
Expanze má Mediaboardu pomoci propojit jednotlivé země do jedné regionální platformy. Klienti působící na více trzích tak mají používat stejnou metodiku a srovnatelná data napříč regionem. Firma chce vedle dalšího geografického růstu investovat také do analytiky, umělé inteligence a social listeningu.