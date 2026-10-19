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Jan Fabini odkoupil podíl Jiřího Hlavenky. Ve FABINI nyní vlastní 97 %

Zakladatel značky kuchyňského nádobí FABINI Jan Fabini odkoupil podíl investora Jiřího Hlavenky. Nově vlastní 97 % společnosti, zbývající 3 % patří její CEO Radce Vaculíkové.

Česká značka kuchyňského nádobí FABINI mění vlastnickou strukturu. Jan Fabini odkoupil podíl investora Jiřího Hlavenky formou manažerského odkupu. Financování transakce zajistila Raiffeisenbank. Její finanční podmínky se obě strany rozhodly nezveřejnit. Jiří Hlavenka do firmy vstoupil při jejích začátcích a investoval přibližně dva miliony korun. Podle investora se možnost budoucího odkupu podílu probírala už při počátečních jednáních. Fabini chtěl od začátku budovat dlouhodobě vlastněnou firmu, nikoli podnik určený k následnému prodeji.

Hlavenka při odchodu ocenil růst i ziskovost společnosti. Uvedl, že firma dokázala svou pozici vybudovat bez potřeby dalších investic nad rámec počátečního vkladu. Jako investor se zaměřuje především na rané fáze podnikání, a proto považuje odchod v této fázi za přirozený krok. Z transakce si podle svých slov odnáší vysoce nadprůměrnou návratnost.

Od uvedení první kolekce firma postupně rozvíjela své produkty. Značku FABINI založil Jan Fabini v roce 2018 a podle něj změna vlastnické struktury nemění její dosavadní směřování. Pro Jiřího Hlavenku prodej podílu uzavírá investici, kterou podpořil začátky společnosti. Investor, jehož portfolio zahrnuje přibližně 50 firem, se zaměřuje především na startupy a investuje do nich od 90. let.

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