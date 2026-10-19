Český DeepScout vyrostl pětinásobně. Jeho data využívá i Alza

Český startup DeepScout, který se zaměřuje na data o cenách a sortimentu e-shopů, dosáhl po roce a půl na trhu bodu zvratu. Jeho pravidelné tržby meziročně vzrostly pětinásobně.
DeepScout pomocí umělé inteligence sbírá a zpracovává informace o cenách, dostupnosti a sortimentu konkurenčních e-shopů a páruje stejné produkty napříč internetovými obchody. Mezi jeho klienty patří Alza, Bonami, Rock Point, Aktin, Růžový slon, Biano nebo Lékárna.cz. Alza jeho data využívá při monitoringu cen a párování milionů produktů na třech trzích, Bonami sleduje své cenové postavení ve 12 zemích.
Do dalšího rozvoje firmy investuje Miton, který ji podpořil už před jejím veřejným spuštěním. Nyní do DeepScoutu vkládá další miliony korun, které firma využije mimo jiné na rozvoj nové služby. Ta zpřístupní e-commerce data prostřednictvím rozhraní API a MCP vývojářům, AI agentům i firemním týmům zaměřeným na cenotvorbu, obchod a marketing. Nad daty budou moci vytvářet vlastní analýzy, automatizace a interní aplikace.
Investice navazuje na původní tezi Mitonu, podle níž budou kvalitní a strukturovaná data důležitá pro rozvoj jazykových modelů. Nová služba proto zpřístupní data také přímo AI agentům. Za její rozvoj bude odpovídat Ján Kešelák, bývalý šéf módního vyhledávače Glami. DeepScout zároveň připravuje další zahraniční expanzi svého původního produktu.