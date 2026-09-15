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Stock Plzeň-Božkov získal certifikaci Top Employer 2026

Společnost Stock Plzeň-Božkov získala pro rok 2026 certifikaci Top Employer od mezinárodního Top Employers Institute. Ocenění je určeno organizacím, které splňují stanovené standardy v oblasti řízení lidských zdrojů a pracovního prostředí. Firma certifikaci získala po roce, během kterého upravila několik oblastí své personální politiky a změnila některé procesy související se zaměstnanci.

Jednou z oblastí, na kterou se Stock Plzeň-Božkov v uplynulém roce zaměřil, byly zaměstnanecké benefity. Společnost jejich nabídku zrevidovala a nově umožnila zaměstnancům například čerpat dodatečné volno nebo využít dny zaměřené na péči o zdraví. Změny se týkaly také systému odměňování. Firma zavedla program na oceňování výkonu zaměstnanců a navýšení mezd v polovině fiskálního roku realizovala rovněž s ohledem na pracovní výkon.

Úpravami prošel také proces nástupu nových zaměstnanců. Stock zavedl systematický on-boarding, který má novým kolegyním a kolegům usnadnit začlenění do firmy. Podle společnosti zároveň v posledním roce výrazně posílila programy zaměřené na rozvoj zaměstnanců a upravila některé interní procesy. „Naší prioritou je vytváření takového pracovního prostředí, kde se lidé mohou rozvíjet, uplatnit svůj talent a zároveň vidět svůj přínos v dalším růstu firmy,“ uvedla generální ředitelka Stock Plzeň-Božkov Romana Jourdren. Podle ní certifikace umožňuje společnosti porovnat vlastní přístup a postupy s dalšími českými i zahraničními zaměstnavateli.

Hodnocené HR oblasti

Top Employers Institute hodnotí organizace ve 131 zemích. Certifikace vychází z nezávislého auditu, který posuzuje mimo jiné personální strategii, pracovní prostředí, nábor, vzdělávání, odměňování a benefity nebo diverzitu. V roce 2025 institut podle údajů uvedených ve zprávě certifikoval téměř 2 500 organizací ve 131 zemích a regionech.

HR ředitelka Stock Plzeň-Božkov Kateřina Režňáková označila certifikaci za potvrzení práce, kterou firma v oblasti zaměstnanců v posledním roce odvedla. Vedle úprav některých procesů podle ní společnost posílila také programy zaměřené na rozvoj zaměstnanců. Certifikace má podle Stocku přinést také přístup k novým poznatkům a příležitostem na trhu práce, které mohou dále ovlivnit personální strategii společnosti a její snahu získávat nové talenty pro český i mezinárodní tým.

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