Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Forum media 2026: Největší konference o reklamě, komunikaci a médiích v Praze
Souboj spotů
newsletter

Výprava po audiostopě Václava Havla

vaclav havel - Slyšet Havla
  • Exkluzivně v časopise

Václav Havel po sobě zanechal audiostopu dlouhou více než čtyři desetiletí. Rozhlas z ní staví projekt Slyšet Havla, který má připomenout jeho nedožité devadesátiny. Vedle nové Audience posluchačům Český rozhlas nabídne znovuobjevený rozhovor s Ferdinandem Peroutkou, autentické nahrávky z doby vzniku Dálkového výslechu nebo Havlovu vlastní interpretaci Asanace. „Kdybychom udělali jen pár rozhovorů a retrospektiv, byla by to strašná škoda,“ říká Ondřej Nováček, ředitel programu Českého rozhlasu.

Článek vyšel ve vydání týdeníku Marketing & Media 28/2026. V celém znění je dostupný pouze pro předplatitele zde.

Picture of Irena Krcháková

Irena Krcháková

MAM_SOME_800x1068_cover_2026-28
ČÍST

Měsíčně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT
Ipsos

AKTUÁLNÍ VYDÁNÍ

MAM_SOME_800x1068_cover_2026-28
ČÍST

Týdně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT

MAM Téma čísla

Televizní podzim
Média a trh
Tanečníci, kuchaři i moderátoři bojují o diváka
Customer, hands and concierge with service bell for request assistance or help in hotel
Zadavatelé a značky
Host nepřichází kvůli logu
U017794
Média a trh
Konec newsroomů

MAM Exkluzivně v časopise

Tereza Svěráková (2021) One of A Kind 02
Komunita a lidé
Pohodlí velké agentury jsme vyměnili za svobodu dělat věci po svém
vaclav havel - Slyšet Havla
Média a trh
Výprava po audiostopě Václava Havla
Rigobert Carvajal forum media
Komunita a lidé
AI nesmí nahradit novinářský úsudek
Ipsos

MAM Další zajímavé čtení

Coca-Cola -Barborba Balgova-mix3.jpg
Kreativita a kampaně
Coca-Cola mění design a přichází s 200ml balením
Reklama vstupuje do ChatGPT. První česká agentura ji už testuje s klienty
Mediální nákup
Reklama vstupuje do ChatGPT. Agentury ji už testují s klienty
Lidé
Zemřela reklamní manažerka a podnikatelka Kamila Mortimer
raiffeisenbank Je normální chtít víc
Kreativita a kampaně
Raiffeisenbank: Je normální chtít víc i od banky
Coca-Cola -Barborba Balgova-mix3.jpg
Kreativita a kampaně
Coca-Cola mění design a přichází s 200ml balením
Reklama vstupuje do ChatGPT. První česká agentura ji už testuje s klienty
Mediální nákup
Reklama vstupuje do ChatGPT. Agentury ji už testují s klienty
Lidé
Zemřela reklamní manažerka a podnikatelka Kamila Mortimer
raiffeisenbank Je normální chtít víc
Kreativita a kampaně
Raiffeisenbank: Je normální chtít víc i od banky
logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Souboj spotů
Forum Media 2026: Největší konference o reklamě, komunikaci a médiích v Praze
Newsletter
PŘEDPLATNÉ
logo_mam22_wide
Předplatné
Newsletter
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
konference FORUM MEDIA
soutěž AGENTURA ROKU
Linkedin Instagram X-twitter Facebook Youtube

Akce a lidé

Analýzy a data

Kreativita a kampaně

Média a trh

Online a social

Zadavatelé značky

logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum Media
Workshopy
Newsletter
PŘEDPLATNÉ