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Michal Šašek povede ČRo Plzeň a ČRo Karlovy Vary

Český rozhlas má nového ředitele regionálních studií v Plzni a Karlových Varech. Od 15. října 2026 je povede Michal Šašek, který do funkce přichází se zkušenostmi z médií, audiovize, kultury a veřejné správy. Ve vedení obou studií nahradí Davida Jakše, jenž v červenci nastoupil jako zahraniční zpravodaj Českého rozhlasu v Asii.

Šašek má mimo jiné zkušenost přímo s oblastí veřejnoprávních médií. V letech 2022 až 2025 působil jako náměstek člena vlády na Ministerstvu kultury, kde odpovídal za audiovizi a veřejnoprávní média. Podílel se mimo jiné na transformaci Státního fondu kinematografie na Státní fond audiovize a na přípravě a projednávání velké mediální novely. O jeho jmenování informoval generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral na veřejné schůzi Rady Českého rozhlasu.

Zkušenosti z médií i regionu

S Plzeňským krajem je Šašek dlouhodobě spojen. Působil ve vedení Techmania Science Center, na Krajském úřadu Plzeňského kraje a jako poradce primátora města Plzně. Je také zakladatelem Mezinárodního filmového festivalu pro děti a mládež JUNIORFEST, který vedl nejprve jako programový a následně jako výkonný ředitel. V současnosti působí jako pedagog na Filmové akademii Miroslava Ondříčka v Písku.

Podle generálního ředitele Českého rozhlasu Reného Zavorala je pro novou pozici důležitá především kombinace mediální praxe a znalosti regionálního prostředí. „Michal Šašek, jakožto nový ředitel regionálních studií, přináší velmi dobrou znalost mediální problematiky, kterou získal jak profesní praxí, tak studiem audiovizuální kultury. Zároveň důvěrně zná Plzeňský kraj, jeho prostředí, instituce i lidi a dlouhodobě se pohybuje v oblasti kultury, vzdělávání a veřejného života,“ uvedl Zavoral.

Nový ředitel chce posílit fungování stanic

Šašek chce po nástupu do funkce klást důraz především na podmínky pro práci týmů obou studií. Současně chce, aby obě stanice dobře spolupracovaly se samosprávami a místními organizacemi. „Chci, aby obě stanice byly viditelnou a otevřenou součástí života v regionech a respektovanými partnery samospráv i aktivních místních organizací,“ uvedl Šašek.

Vedle profesní praxe se věnuje filmu a audiovizi také akademicky. Na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity absolvoval bakalářský program Teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury a pokračuje v navazujícím magisterském studiu stejného oboru.

Do vedení Českého rozhlasu Plzeň a Českého rozhlasu Karlovy Vary nastoupí Šašek 15. října 2026. David Jakš, kterého ve funkci nahradí, se od července věnuje zahraničnímu zpravodajství Českého rozhlasu v Asii.

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