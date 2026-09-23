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Mattoni 1873 převezme výrobu a distribuci Almdudleru ve třech zemích

Nápojářská skupina Mattoni 1873 rozšíří od začátku příštího roku své portfolio o rakouskou bylinnou limonádu Almdudler. Na základě licenčního partnerství převezme od 1. ledna 2027 její výrobu a distribuci v Česku, na Slovensku a v Maďarsku. Pro Mattoni 1873 jde o další rozšíření mezinárodního portfolia vedle značek, které už vyrábí nebo distribuuje ve střední Evropě.

Almdudler vznikl v Rakousku v roce 1957 a dodnes zůstává v rodinném vlastnictví. Podle společnosti se původní receptura od uvedení na trh nezměnila a obsahuje směs 32 alpských bylin. Přesné složení zůstává neveřejné. Nápoj patří k tradičním rakouským značkám a jeho znalost přesahuje domácí trh. Právě zkušenost spotřebitelů z cest do Rakouska je podle oznámení jedním z předpokladů pro další rozvoj značky v Česku, na Slovensku a v Maďarsku.

Zdroj: Mattoni 1873

Nová značka v distribuční síti Mattoni

Na všech třech trzích bude Mattoni 1873 zajišťovat výrobu a distribuci varianty Almdudler Original. Nápoj bude dostupný ve vratných skleněných lahvích, PET lahvích a plechovkách. Na Slovensku a v Maďarsku jsou všechny tři typy obalů zapojeny do tamních zálohových systémů. Distribuce bude probíhat prostřednictvím obchodní sítě Mattoni 1873, která působí jak v maloobchodě, tak v segmentu HoReCa.

Pro Mattoni jde o další licenční a distribuční spolupráci s mezinárodní značkou. Skupina je například dlouholetým partnerem PepsiCo a na trzích střední Evropy pracuje také se značkami Schweppes, Dr Pepper, 7UP, Mirinda, Granini nebo Mountain Dew. Almdudler tak doplní portfolio značek, které skupina vyrábí nebo distribuuje vedle vlastních nápojových produktů.

Partnerství má zároveň podobu spolupráce dvou rodinných firem. Mattoni 1873 uvádí, že právě dlouhodobý přístup k budování značek a znalost místních trhů byly mezi důvody, proč Almdudler zvolil českou skupinu pro další rozvoj značky ve střední Evropě. Pro samotný Almdudler změna znamená především převod výroby a distribuce pod nového partnera, zatímco receptura nápoje zůstane podle oznámení beze změny.

Výroba a distribuce pod Mattoni 1873 začne ve všech třech zemích 1. ledna 2027. Do té doby zůstává zásobování obchodních partnerů v rukou současných distributorů.

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