Kongresové centrum Praha letos investuje přes 120 milionů do technického zázemí

Kongresové centrum Praha letos investuje více než 120 milionů korun do modernizace technického zázemí. Největší změny se týkají hlavního sálu s kapacitou 2764 míst, kde se mění ozvučení, a také jevištní techniky ve dvou největších sálech. Úpravy se týkají především zařízení využívaných při koncertech, divadelních představeních a dalších produkcích.
V hlavním sále bude nově instalován zvukový systém L-Acoustics L2. KCP uvádí, že jde o první instalaci tohoto systému v Česku. Podle centra má nové ozvučení zajistit srovnatelně silný a čistý zvuk pro diváky v různých částech sálu. Reproduktory budou zároveň zavěšené, takže nebudou omezovat prostor pro velké scénické konstrukce.
Systém je připravený také na případné rozšíření o technologii L-ISA pro prostorový zvuk. Ta umožňuje vytvořit 3D zvuk a pracovat s jeho umístěním v prostoru. KCP ji bude moci využít podle potřeb konkrétní produkce, například při show kombinujících živé vystoupení s obrazovým obsahem.
Změny se týkají i techniky za scénou
Ve dvou největších sálech KCP se mění bodové tahy, tedy zařízení používaná k zavěšování scénických prvků, světel nebo další techniky. Původní hydraulický pohon nahrazuje elektromechanický systém a současně se mění řídicí technologie. Nosnost jednotlivých tahů se zvýší z 300 na 500 kilogramů.
Podle KCP má nový systém přispět k vyšší spolehlivosti a bezpečnosti provozu, nižší energetické náročnosti a menším provozním nákladům. Mění se také způsob ovládání techniky a přibývají nové funkce.
Investice jsou součástí letošních úprav Kongresového centra Praha, které zároveň připravuje výstavbu nové Výstavní haly. Technické změny se týkají především dvou největších sálů a jejich vybavení pro kulturní, kongresové a společenské akce.