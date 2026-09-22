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Grayling rozšiřuje spolupráci s Mondelez a Kaizen Gaming, nově pracuje pro Global Payments

Komunikační agentura Grayling rozšiřuje spolupráci se společnostmi Kaizen Gaming a Mondelez a nově začala pracovat také pro Global Payments. Pro klienty zajišťuje služby v oblasti public affairs, PR, digitální komunikace a korporátní komunikace. Dvě ze tří spoluprací podle agentury sahají také za hranice českého trhu.

U Kaizen Gaming se spolupráce rozšiřuje o komunikační strategii v oblasti korporátních a CSR témat. Grayling společnost, která stojí za značkou Betano, podporuje na českém trhu v oblasti public affairs už od začátku roku 2025. Nově se tak bude podílet na komunikaci klientových aktivit také v dalších oblastech.

Novým klientem Graylingu je Global Payments, pro který agentura propojí korporátní a produktové PR s digitálním marketingem. Mezi první výrazná témata spolupráce patří EET 2.0, ke kterému Grayling připravuje samostatnou komunikační kampaň.

U společnosti Mondelez Grayling navazuje na dosavadní spolupráci v oblasti public affairs a PR. Vedle monitoringu legislativních změn se nově zapojí také do komunikace korporátních témat, produktových novinek a kampaní značek společnosti.

„Těší nás, že si nás vybírají další významní mezinárodní klienti. Zároveň nás baví, že každý z nich přichází s trochu jinou výzvou. Někde hraje hlavní roli public affairs, jinde PR. Naší silnou stránkou je právě schopnost tyto disciplíny propojovat a vnímat komunikaci jako celek,“ uvedla Anna Balíčková, generální ředitelka Graylingu pro Česko a Slovensko. Dvě ze tří spoluprací podle Graylingu přesahují český trh. Agentura při nich propojuje expertizu týmů z několika zemí a využívá lokální zastoupení společně s mezinárodní sítí.

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