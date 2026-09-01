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CzechTourism mění vedení. Do čela agentury nastupuje Tereza Hofmanová

Českou centrálu cestovního ruchu CzechTourism od 1. září 2026 vede Tereza Hofmanová, dosavadní ředitelka Odboru B2B spolupráce a výzkumu. Do čela agentury ji jmenovala ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová. Hofmanová přebírá vedení v období, kdy stát připravuje přesun CzechTourismu z Ministerstva pro místní rozvoj pod Ministerstvo průmyslu a obchodu. Agentura má zároveň pokračovat ve svých hlavních aktivitách v Česku i na zahraničních trzích.

Podle ministryně Zuzany Mrázové je pro vedení agentury v současné situaci důležitá především kontinuita. „Tereza Hofmanová zná agenturu CzechTourism i prostředí cestovního ruchu velmi dobře. Věřím, že díky svým dlouholetým zkušenostem zajistí kontinuitu jejího fungování i klíčových aktivit také v období připravovaných změn,“ uvedla.

Nová ředitelka chce navázat na dosavadní práci agentury a zajistit pokračování rozpracovaných projektů. Současně chce CzechTourism podle svých slov udržet jako partnera pro regiony i celý sektor cestovního ruchu a dále posilovat pozici Česka jako turistické destinace. „CzechTourism má před sebou důležité období. Chci, aby agentura dál naplno fungovala, pokračovala v rozpracovaných projektech a zůstala spolehlivým partnerem pro regiony i celý sektor cestovního ruchu,“ uvedla Hofmanová. Mezi její priority patří také podpora příjezdového cestovního ruchu.

Hofmanová se v cestovním ruchu pohybuje více než 15 let a v CzechTourismu působí od roku 2010. Od roku 2019 vede Czech Convention Bureau, platformu zaměřenou na kongresový a incentivní turismus v Česku, a věnuje se také mezinárodní spolupráci v oboru. V čele CzechTourismu střídá Františka Reismüllera, který agenturu vedl od listopadu 2023.

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