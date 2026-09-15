Český rozhlas posiluje krizové vysílání. Spojí síly s hasiči, policií a záchranáři

Český rozhlas podepsal memoranda o spolupráci s Hasičským záchranným sborem ČR, Policií ČR a Zdravotnickou záchrannou službou hl. m. Prahy. Dohody mají nastavit dlouhodobý rámec pro spolupráci při krizovém vysílání, rychlém informování veřejnosti a přípravě zaměstnanců na mimořádné situace. Součástí mají být také společné vzdělávací a preventivní projekty. Spolupráce má propojit odborné kapacity jednotlivých složek s možnostmi celoplošného a regionálního vysílání Českého rozhlasu.
Systém krizového vysílání začal Český rozhlas cíleně budovat v roce 2025. Za tu dobu připravil scénáře pro 22 typů mimořádných situací, od povodní a požárů přes blackout a chemické či radiační havárie až po rozsáhlé výpadky komunikačních sítí. Vznikly také krizové karty, metodiky pro první minuty vysílání a kontaktní seznamy odborníků. Součástí příprav bylo také nastavení postupů, které mají redakcím umožnit rychle reagovat a předávat veřejnosti ověřené informace a praktická doporučení.
Rozhlas chce při mimořádných událostech reagovat během několika minut
Rozhlas si zároveň stanovil konkrétní časové standardy. První ověřenou informaci chce být schopen odvysílat do 13 minut od oznámení události ze strany složek IZS, a to včetně prvního praktického doporučení pro obyvatele. Pokud to situace vyžaduje, má být do 40 minut možné zahájit kontinuální speciální vysílání. Připravenost byla během uplynulého roku testována při několika cvičeních, například při simulované povodni, požáru skládky nebo pražském cvičení LOĎ 2026.
Pozornost se věnuje také reportérům, kteří pracují přímo v terénu. Český rozhlas ve spolupráci se záchranáři připravil mobilní krizové bedny s vybavením pro komunikaci, energetickou soběstačnost i základní první pomoc. Prvních dvacet reportérů zároveň absolvovalo praktický výcvik zaměřený mimo jiné na resuscitaci a zastavení masivního krvácení.
Přípravy zahrnují i náhradní vysílací pracoviště
Technická část projektu počítá také s možností vysílat z náhradních studií nebo mobilních přenosových vozů v případě, že by byla zasažena budova Českého rozhlasu na Vinohradské 12. Rozhlas navíc ve spolupráci s Českými Radiokomunikacemi testuje technologii ASA pro digitální vysílání DAB+, která může u kompatibilních přijímačů v pohotovostním režimu aktivovat varování a přepnout poslech na Radiožurnál.
Spolupráce s Policií ČR navazuje na dosavadní zkušenosti z dopravního zpravodajství, především ze Zelené vlny Radiožurnálu. Nově má zahrnovat také bezpečnostní události, kybernetické hrozby a krizovou komunikaci. Se složkami IZS chce Český rozhlas zároveň připravovat veřejnost na mimořádné situace prostřednictvím vzdělávacího obsahu.
Součástí plánů jsou speciální webové stránky navázané na iRozhlas.cz, které mají nabídnout praktické informace a návody ještě předtím, než krize nastane. Český rozhlas tak chce vedle samotného krizového vysílání posílit také prevenci a připravenost veřejnosti.