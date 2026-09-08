Česko chystá první zákonnou definici startupu. Investoři by mohli získat daňovou úlevu

Česko připravuje samostatná pravidla pro startupy. Návrh startupového zákona má poprvé legislativně vymezit, co je startup, zavést certifikaci a vytvořit základ pro speciální podpůrné nástroje. Součástí je také daňová motivace pro soukromé investory. Zákon by podle současného plánu mohl platit od července 2027.
Startup v Česku zatím není samostatnou právní kategorií. To se má změnit. Vláda 27. srpna představila návrh startupového zákona, který má určit, jaké firmy mohou získat status certifikovaného startupu a jaké podmínky budou muset splnit. Na tento status se následně mohou navázat jednotlivé formy podpory.
Jedním z hlavních důvodů změny je financování. Česko se podle hodnocení European Startup Nations Alliance v roce 2025 umístilo na 19. místě z 22 zemí z hlediska plnění standardů příznivého prostředí pro startupy. Jednou z nejslabších oblastí byl právě přístup ke kapitálu. Hodnocení Česka v tomto kritériu kleslo ze 67 na 22 %.
Startup nebude automaticky každá mladá firma
Nový zákon nevytvoří nový typ právnické osoby. Firma zůstane například společností s ručením omezeným nebo akciovou společností. Pokud ale splní stanovené podmínky, bude moci získat status certifikovaného startupu.
Jedním z kritérií má být stáří společnosti. Podle současného návrhu nesmí firma existovat déle než osm let. U některých deep-tech projektů může být hranice až deset let. Roční čistý obrat nesmí překročit 250 milionů korun. Společnost zároveň nesmí být veřejně obchodovaná ani být uměle vytvořenou či kontrolovanou součástí již etablovaného velkého podniku. Podmínkou má být také to, že nebude rozdělovat zisk nebo jiné vlastní zdroje mezi své společníky.
Pouhé splnění těchto podmínek ale nebude stačit. Při certifikaci se má hodnotit také samotný produkt nebo prototyp, potvrzení poptávky na trhu, možnost škálování obchodního modelu, konkurenční výhody, tým a dosavadní výsledky. Cílem je odlišit firmy s potenciálem rychlého růstu od běžných mladých nebo malých podniků.
O statusu má rozhodovat nová agentura
Certifikaci startupů má podle návrhu zajišťovat nová státní agentura CzechBusiness. Ministerstvo průmyslu a obchodu bude mít dohledovou a odvolací funkci. Právě certifikace má být vstupenkou do budoucího systému podpory. Stát tak nebude muset jednotlivé výhody poskytovat všem mladým firmám, ale bude je moci cílit na podniky, které splní podmínky inovativnosti a škálovatelnosti.
Pro samotné startupy to znamená, že nový status nebude pouze formální označení. Firma bude muset doložit, že její produkt má reálný tržní potenciál a že její obchodní model umožňuje další růst.
Investor by si mohl odečíst až pět milionů korun
Výrazná změna se týká soukromých investorů, takzvaných business angels. Ti by si podle současného plánu mohli za stanovených podmínek odečíst peněžní investici do certifikovaného startupu od základu daně. Maximální částka má činit pět milionů korun ročně.
Číslo pět milionů je ale potřeba správně interpretovat. Investor nezíská daňovou slevu ve výši pěti milionů korun. O tuto částku se má snížit samotný základ, ze kterého se daň vypočítává. Výsledná daňová úspora tedy bude nižší a bude záviset na konkrétní daňové situaci investora.
Právě větší zapojení soukromého kapitálu má být jedním z hlavních cílů změny. Podle průzkumu investorů z roku 2026 klesl během dvou let podíl nových účastníků startupového investování z 35 na 14 %. Třetina současných investorů zároveň plánovala svou aktivitu omezit nebo ukončit.
Problémem nejsou jen peníze
Podle průzkumu českého startupového prostředí považuje 73 % respondentů za významnou překážku daňovou a finanční zátěž. Více než 65 % upozorňuje na administrativu a regulaci a téměř 60 % na přístup ke kapitálu. Tlak na změnu pravidel se tedy netýká pouze financování. Přibližně třetina českých startupů podle průzkumu již zvažovala přesun sídla do zahraničí nebo takový krok uskutečnila. Pro stát tak nejde jen o to, kolik nových firem vznikne, ale také o to, zda v Česku zůstanou ve chvíli, kdy začnou rychle růst.
Vedle startupového zákona se proto připravují také další změny. Vláda chce rozšířit využívání zaměstnaneckých akciových opcí, vytvořit flexibilnější podmínky pro získávání odborníků a podpořit přenos technologií z univerzit do podnikatelské sféry.
Zákon má být součástí širší změny
Příprava zákona navazuje na pravidelný dialog vlády se startupy a investory, který začal v březnu 2026. Mezi jeho hlavní témata patřil právě startupový zákon, pobídky pro soukromé investory nebo širší využívání akcií společnosti jako nástroje motivace zaměstnanců.
Na navrhované změny se zaměřili také analytici společnosti WayForPay. Podle jejich pohledu se význam nového zákona nebude týkat jen samotného financování. Pro firmy, které začnou rychle růst, bude důležité také nastavení provozních procesů a infrastruktury tak, aby se nemusely s každou další fází podnikání zásadně měnit.
Startupový zákon je zatím pouze návrhem a jeho parametry se mohou během legislativního procesu změnit. Pro startupy a investory tak bude v dalších měsících klíčové především to, jak budou nakonec nastaveny podmínky certifikace a konkrétní podoba daňových pobídek.