Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum media
Souboj spotů
Workshopy
newsletter

Veřejného testu eDokladů se zúčastnilo 30 tisíc uživatelů

Digitální a informační agentura (DIA) a Ministerstvo vnitra (MV) děkují všem uživatelům, kteří se 13. srpna zapojili do historicky prvního veřejného zátěžového testu aplikace eDoklady. Test přinesl data od 30 tisíc unikátních uživatelů, 58 191 přihlášení a 6 600 nových registrací. DIA a MV hodnotí test jako úspěšný, protože ověřil chování služby při zvýšené zátěži a ukázal konkrétní technická místa k dalšímu řešení.

Do veřejného testu se během sledovaného období zapojilo celkem 30 tisíc unikátních uživatelů. Během testu bylo od ranních hodin do 13:15 zaznamenáno 58 191 přihlášení a 6 600 nových registrací.

„Test hodnotíme jako úspěšný. Přinesl nám přesně to, co jsme od něj potřebovali: reálná data z provozu, která nejde získat čistě syntetickým testováním. Zásadní pro nás je, že systém jako celek nezkolaboval. Víme, jak se aplikace a navazující služby chovaly při zvýšeném zájmu uživatelů, a zároveň víme, kde máme další prostor pro úpravy,“ uvedl Lukáš Klučka, vládní zmocněnec pro digitalizaci a strategickou bezpečnost.

Hlavní zpomalení podle dosavadního vyhodnocení nesouviselo se samotnou mobilní aplikací eDoklady, ale s navazujícím systémem CMS, přes který se do eDokladů načítají mimo jiné fotografie z občanských průkazů. Právě tato část řetězce bude nyní předmětem další technické analýzy a optimalizace.

„Test nám ukázal nejen chování služby při zvýšené zátěži, ale také to, jak důležité je, aby uživatelé pracovali s aktuální verzí aplikace. Nejnovější verzi mělo v době testu přibližně 50 procent lidí, což je pro další vyhodnocení podstatná informace. Na začátku září proto počítáme s povinnou aktualizací aplikace,“ uvedl Bohdan Urban, ředitel Digitální a informační agentury.

DIA bude nyní pokračovat v podrobném vyhodnocení naměřených dat a ve spolupráci s příslušnými správci systémů a dodavateli se zaměří na odstranění zjištěných úzkých míst. Výsledky testu budou využity při dalších úpravách služby eDoklady na podzimní volby.

Picture of Tisková zpráva

Tisková zpráva

MAM_mockup_230x307_cover_2026-27_srpen
ČÍST

Týdně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT
Ipsos

AKTUÁLNÍ VYDÁNÍ

MAM_mockup_230x307_cover_2026-27_srpen
ČÍST

Týdně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT

MAM Téma čísla

Customer, hands and concierge with service bell for request assistance or help in hotel
Zadavatelé a značky
Host nepřichází kvůli logu
U017794
Média a trh
Konec newsroomů
ČT stávka
Média a trh
ČT a ČRo zalehly na matrace

MAM Exkluzivně v časopise

Richard Valtr
Komunita a lidé
Hotely toho o hostech vědí spoustu. Využívají ale jen malou část
Olmer_Datarun
Komunita a lidé
S Datarunem máme velké plány
Liane Rothenberger
Komunita a lidé
Terorismus těží z médií víc než média z terorismu
Ipsos

MAM Další zajímavé čtení

Lidl Tlapková Patrola
Kreativita a kampaně
Lidl mění pravidla reklamy na dětské produkty. Spolupráce s Tlapkovou patrolou nově podléhá WHO
Bobcat
Kreativita a kampaně
Kampaň na TikToku od Publicis Groupe přinesla Bobcatu zákazníky z celé Evropy
Pegas_U_Vody_FIN1
Kreativita a kampaně
Prima zmrzlina rozšiřuje influencer marketing. Do letní kampaně zapojuje nové tváře
MAM Souboj spotů - červenec 2025
Akce a soutěže
Červencový MAM Souboj spotů je tu. Vyberte nejlepší premiérovou reklamu
Lidl Tlapková Patrola
Kreativita a kampaně
Lidl mění pravidla reklamy na dětské produkty. Spolupráce s Tlapkovou patrolou nově podléhá WHO
Bobcat
Kreativita a kampaně
Kampaň na TikToku od Publicis Groupe přinesla Bobcatu zákazníky z celé Evropy
Pegas_U_Vody_FIN1
Kreativita a kampaně
Prima zmrzlina rozšiřuje influencer marketing. Do letní kampaně zapojuje nové tváře
MAM Souboj spotů - červenec 2025
Akce a soutěže
Červencový MAM Souboj spotů je tu. Vyberte nejlepší premiérovou reklamu
logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum Media
Workshopy
Newsletter
PŘEDPLATNÉ
logo_mam22_wide
Předplatné
Newsletter
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
konference FORUM MEDIA
soutěž AGENTURA ROKU
Linkedin Instagram X-twitter Facebook Youtube

Akce a lidé

Analýzy a data

Kreativita a kampaně

Média a trh

Online a social

Zadavatelé značky

logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum Media
Workshopy
Newsletter
PŘEDPLATNÉ