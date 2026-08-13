Veřejného testu eDokladů se zúčastnilo 30 tisíc uživatelů

Digitální a informační agentura (DIA) a Ministerstvo vnitra (MV) děkují všem uživatelům, kteří se 13. srpna zapojili do historicky prvního veřejného zátěžového testu aplikace eDoklady. Test přinesl data od 30 tisíc unikátních uživatelů, 58 191 přihlášení a 6 600 nových registrací. DIA a MV hodnotí test jako úspěšný, protože ověřil chování služby při zvýšené zátěži a ukázal konkrétní technická místa k dalšímu řešení.
Do veřejného testu se během sledovaného období zapojilo celkem 30 tisíc unikátních uživatelů. Během testu bylo od ranních hodin do 13:15 zaznamenáno 58 191 přihlášení a 6 600 nových registrací.
„Test hodnotíme jako úspěšný. Přinesl nám přesně to, co jsme od něj potřebovali: reálná data z provozu, která nejde získat čistě syntetickým testováním. Zásadní pro nás je, že systém jako celek nezkolaboval. Víme, jak se aplikace a navazující služby chovaly při zvýšeném zájmu uživatelů, a zároveň víme, kde máme další prostor pro úpravy,“ uvedl Lukáš Klučka, vládní zmocněnec pro digitalizaci a strategickou bezpečnost.
Hlavní zpomalení podle dosavadního vyhodnocení nesouviselo se samotnou mobilní aplikací eDoklady, ale s navazujícím systémem CMS, přes který se do eDokladů načítají mimo jiné fotografie z občanských průkazů. Právě tato část řetězce bude nyní předmětem další technické analýzy a optimalizace.
„Test nám ukázal nejen chování služby při zvýšené zátěži, ale také to, jak důležité je, aby uživatelé pracovali s aktuální verzí aplikace. Nejnovější verzi mělo v době testu přibližně 50 procent lidí, což je pro další vyhodnocení podstatná informace. Na začátku září proto počítáme s povinnou aktualizací aplikace,“ uvedl Bohdan Urban, ředitel Digitální a informační agentury.
DIA bude nyní pokračovat v podrobném vyhodnocení naměřených dat a ve spolupráci s příslušnými správci systémů a dodavateli se zaměří na odstranění zjištěných úzkých míst. Výsledky testu budou využity při dalších úpravách služby eDoklady na podzimní volby.