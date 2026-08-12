Nedělní politická diskuse ČT dostane od 30. srpna proměněnou podobu

Nedělní debata propojí přímý střet politických aktérů na ČT1 s expertním studiem ČT24, které témata uvede do souvislostí, v reálném čase doplní fakta a po skončení rozebere klíčové výroky a argumenty. Pořadem budou v hlavním studiu provázet Jana Peroutková a Lukáš Dolanský, v analytickém studiu pak Jiří Václavek a Daniel Takáč. První Nedělní debatu odvysílá Česká televize v neděli 30. srpna 2026 od 11:30 na ČT24 a od 12:00 na ČT1.
„Kvalitní politická diskuse je pevnou součástí veřejné služby. Nedělní debata zachovává prostor pro přímou konfrontaci politických názorů, zároveň však divákům nabídne něco navíc: fakta, odborný pohled a důsledné zasazení výroků do souvislostí. Česká televize tak rozvíjí tradiční formát způsobem, který odpovídá tomu, jak dnes lidé veřejnou debatu sledují a co od ní očekávají,“ říká generální ředitel České televize Hynek Chudárek.
Nedělní debata naváže na tradici poledních politických diskusí a rozšíří ji o novou analytickou část. Hlavní debata na ČT1 nabídne přímý střet politických aktérů. Souběžné vysílání ČT24 doplní pohled expertů, ekonomů, novinářů a hostů z praxe. Ti témata nejprve představí, následně budou debatu sledovat a doplňovat o fakta a komentáře a po jejím skončení rozeberou nejdůležitější výroky, argumenty a souvislosti. Do vysílání se zapojí dvě studia na Kavčích horách.
„Podstatou nového formátu je spojit dvě věci, které od politické diskuse očekáváme, tedy otevřený střet názorů a jejich přesné a srozumitelné posouzení. Jedno studio dá prostor politikům, druhé bude pracovat s fakty, daty a zkušeností odborníků. Divák tak dostane nejen jednotlivá stanoviska, ale také oporu pro vlastní úsudek,“ říká ředitel divize Zpravodajství a publicistika České televize Petr Mrzena.
Nedělní debata začne v 11:30 na ČT24 uvedením hlavního tématu a představením odborného panelu. Od 12:00 do 13:00 bude na ČT1 následovat hlavní politická debata, která se mezi 13:00 a 13:20 přesune na ČT24. Mezitím ji bude program ČT24 od 12:00 do 13:20 doplňovat o fakta, online komentáře a infografiku. Závěrečná část od 13:20 do 14:00 bude rovněž na Čtyřiadvacítce patřit odborné analýze výroků, argumentů a širších souvislostí.
V prvních dílech se v hlavní politické části představí Jana Peroutková a Lukáš Dolanský. Analytickou část povedou Jiří Václavek a Daniel Takáč.
„Jsem potěšená, že můžu rozvíjet pořad, který má velkou důvěru diváků a je symbolem kvalitní veřejnoprávní politické diskuse. Zájem diváků potvrzuje, že nedělní debata má v českém veřejném prostoru v poledne své pevné místo. Mohu slíbit poctivou přípravu, respekt k faktům a snahu o férovou moderaci a věcnou diskusi,“ říká moderátorka Jana Peroutková.
„Je mi velkou ctí, že mohu být součástí Nedělní debaty, která patří k nejprestižnějším pořadům České televize. Příležitosti si velmi vážím, jsem rád, že budu spolupracovat se skvělým týmem. Nabídku vnímám i jako ocenění své třicetileté novinářské práce – reportování z parlamentu, práce zpravodaje v Bruselu a Londýně nebo moderování pořadů Hyde Park a Události, komentáře. S pokorou i zápalem se připravuji na první vysílání,“ dodává moderátor Lukáš Dolanský.