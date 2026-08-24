APRA spouští podcast Masírka s Michaelou Chrpovou a Ondřejem Švedou

Asociace Public Relations (APRA) rozšiřuje své aktivity o nový podcast Masírka, který nabídne otevřený pohled na současné PR, komunikaci, média a marketing. Za mikrofonem se potkali Michaela Chrpová, PR Director v Boomerang Communication, a Ondřej Šveda, Group PR & Communications Manager v Heureka Group.
Masírka vzniká jako obsahový projekt pro APRA a staví na dvojici moderátorů, kteří se na svět komunikace dívají z rozdílných stran. Chrpová přináší zkušenost z agenturního prostředí, Šveda pohled člověka na straně klienta taktéž s agenturní zkušeností. Oba přitom spojuje dlouholetá profesní zkušenost, znalost českého PR trhu a především chuť bavit se o oboru otevřeně a bez zbytečné PR patosu.
„Fakt se mi stýskalo po našich profi i totálně neprofi talks s Ondřejem. Tak jsem ho zkusila nalákat do podcastu o public relations. Já za agenturu, on za klienta, ale hlavně dva kamarádi, kteří poměrně dost nesnášejí svůj hlas,“ říká s nadsázkou Michaela Chrpová.
Právě kombinace agenturního a klientského pohledu má být jedním z hlavních atributů Masírky. Podcast nechce být dalším formátem, který bude PR pouze vysvětlovat. Naopak chce otevírat témata, o kterých se v oboru mluví – i ta, která se do klasických case studies nebo tiskových zpráv příliš často nedostanou.
„Masírka je především prostor pro normální rozhovor o PR. O tom, co funguje, co nefunguje, co nás v oboru baví a co nás naopak vytáčí. A protože jsme každý na jiné straně stolu, máme na spoustu věcí trochu jiný pohled. To je podle mě na tom nejzajímavější,“ říká Ondřej Šveda.
Michaela Chrpová se v PR pohybuje více než deset let. Působila mimo jiné v PR.Konektoru a MSL Czech Republic, kde vedla consumer tým a influencerskou divizi. Aktuálně působí jako PR Director v Boomerang Communication a je také členkou výkonné rady APRA.
Ondřej Šveda působí jako Group PR & Communications Manager v Heureka Group, kde se věnuje komunikaci a reputaci jedné z významných technologických a e-commerce společností v regionu.
„Podcast Masírka je součástí aktivit APRA zaměřených na rozvoj a popularizaci oboru public relations. Asociace chce prostřednictvím podcastu přinášet debatu nejen mezi profesionály z PR, ale také k marketérům, médiím, studentům a širší veřejnosti se zájmem o komunikaci,“ doplňuje Radek Maršík, předseda APRA.
Na projektu se podílí také NEWTON Media, která poskytuje datovou podporu. Do dalších dílů chtějí tvůrci zvát osobnosti z PR, marketingu, médií, byznysu i dalších oblastí. První díly se věnovali soft power, americké tiskové mluvčí, maďarským volbám nebo pro autory zásadním tématem – co je vlastně dneska to PR.