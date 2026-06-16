Zavoral: Vláda chce veřejnoprávní média destabilizovat a oslabit

Generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral po pondělním schválení změny financování veřejnoprávních médií vládou označil krok kabinetu za útok na média veřejné služby. „Dnešní rozhodnutí vlády považuji za nepřátelský krok s cílem média veřejné služby destabilizovat a následně oslabit,“ uvedl.
Podle Zavorala je změna motivována politicky, nikoli věcnými důvody. „Nelze to vnímat jinak než jako mstu za to, že děláme svou práci dobře. Za to, že se ptáme, kontrolujeme politiky u moci a plníme úkol, který nám ukládá zákon,“ prohlásil.
Šéf ČRo současně kritizoval způsob přípravy návrhu. „Zákon, který do teď nebyl předložen veřejně a zatím ho nikdo z veřejnoprávních médií neviděl, vznikl bez jakékoliv odborné debaty a bez seriózního projednání s dotčenými institucemi,“ uvedl.
Zavoral odmítl také argumenty o neefektivním hospodaření veřejnoprávních médií. „Za naprosto lživé považuji tvrzení, že média veřejné služby neumí šetřit a že nejsou kontrolována,“ uvedl. „Je také nutné připomenout, že výše rozhlasového poplatku v roce 2024 byla stejná, jako v roce 2005, tedy 45 korun. Kdybychom chtěli po státu poplatky ve výši odpovídající kumulované inflaci od roku 2005, činily by rozhlasové poplatky dvojnásobek, něco přes 90 korun měsíčně. Přesto, Český rozhlas po celé toto období poskytoval služby, a dokonce je i rozšiřoval, aby zároveň byl nucen vyrovnávat se s růstem nákladů, inflací i technologickými změnami bez odpovídající stabilizace příjmů. Žádné jiné odvětví se nemuselo dlouhodobě potýkat s takovými podmínkami,“ dodal.
Varoval rovněž před dopady na rozsah veřejné služby. „Pokud bude návrh přijat v této podobě, nebude možné zachovat současný rozsah služeb,“ řekl. Omezení by se podle něj mohla dotknout regionálního vysílání, tvorby pro děti a mládež, kulturních a vzdělávacích projektů i zahraniční zpravodajské sítě. Český rozhlas zároveň odhaduje možné snížení počtu zaměstnanců o 150 až 200 míst.
Za největší riziko považuje oslabení nezávislosti veřejnoprávních médií. „Veřejnoprávní médium, které musí každý rok čekat na rozpočtové rozhodnutí politické reprezentace, nemůže mít stejnou míru jistoty a autonomie jako médium financované stabilním a zákonem chráněným systémem poplatků,“ uvedl Zavoral.