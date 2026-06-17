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Survivor potvrzuje rekordní výsledky a živé finále jako událost sezony

Survivor Česko & Slovensko potvrzuje rekordní zájem diváků a uzavírá pátou řadu jako nejvýraznější titul sezony. Po započítání diváků TV Nova a Oneplay si meziročně připsal téměř 20procentní nárůst sledovanosti u diváků starších 4 let. Zároveň sílí i zájem o doprovodný digitální obsah a sociální sítě pořadu. Sezonu završilo vůbec první živé finále v historii Survivoru Česko & Slovensko, které bylo obratem vyprodané.

Pátá řada byla v mnoha ohledech výjimečná. Nejen obsahem, ale především mimořádným diváckým zájmem, který se promítl do meziročního růstu sledovanosti o téměř 20 procent po započítání diváků TV Nova a Oneplay. Survivor si tak připisuje pozici nejvýraznějšího a nejdiskutovanějšího televizního formátu letošní sezony.

Výrazný růst zaznamenaly také sociální sítě pořadu. Oproti předchozí sezoně přibylo na profilech Survivoru napříč platformami více než 32 procent nových sledujících, což potvrzuje silnou a rychle rostoucí komunitu kolem pořadu. Současně vzrostla i aktivita publika na 8,5 milionu engagements (+28 procent) a videa dosáhla více než 138 milionů views.

Úspěšnou sezonu uzavřelo vůbec první živé finále v historii Survivoru Česko & Slovensko. Uskutečnilo se ve vyprodaném pražském Foru Karlín a diváci jej mohli sledovat také v přímém přenosu na Oneplay. Vyprodané Forum Karlín zaplnilo více než 2 000 fanoušků a emocemi nabitá finálová atmosféra byla vyvrcholením mimořádného zájmu, který Survivor provázel od začátku až do posledního dílu. Živé finále na platformě Oneplay dosahovalo výkonu srovnatelného s derby Sparta–Slavia.

„Popularita Survivoru každým rokem potvrzuje, že nejde jen o televizní pořad, ale o fenomén, který spojuje statisíce diváků. Živé finále nám umožnilo přenést tento mimořádný zájem i mimo televizní obrazovky a vytvořit jedinečný zážitek přímo s fanoušky. Pro TV Nova je důležité být divákům co nejblíže a nabídnout jim možnost stát se součástí velkých televizních momentů,“ říká generální ředitel TV Nova Daniel Grunt.

Vstupenky do Fora Karlín se vyprodaly do posledního místa během tří dnů, VIP vstupenky zahrnující setkání se všemi letošními soutěžícími dokonce během jediné hodiny. Přímého přenosu se zúčastnilo více než 2000 fanoušků a přes 100 online tvůrců, kteří svými příspěvky na sociálních sítích oslovili více než 10 milionů svých followers.

Oneplay a TV Nova během pěti let odvysílaly celkem 178 epizod reality show Survivor Česko & Slovensko, které vznikly během 370 natáčecích dnů. Soutěžící za tu dobu absolvovali více než 280 soubojů a diváci sledovali přes 100 kmenových rad. Také letošní finalisté strávili na ostrově v Dominikánské republice více než 70 dní.

Reality show v Česku doprovázel po celou sezonu také rozsáhlý digitální obsah na Nova.cz. Fanoušci mohli sledovat pořad Kmenovka, téměř 600 bonusových videí a více než 250 ukázek z jednotlivých epizod.

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