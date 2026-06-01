I malá změna se počítá a dá se udělat chytře. TV Nova zahajuje Týden pro budoucnost

TV Nova zahájila nový ročník mediálního projektu Týden pro budoucnost, který od 1. do 7. června 2026 přinese divákům praktické tipy a inspiraci, jak vnést do svého života více klidu a jistoty. Ať už jde o společně strávené chvíle s rodinou či sousedy, hledání chytrých úspor v domácnosti nebo každodenní rozhodnutí ovlivňující naši budoucnost.
Témata Týdne pro budoucnost se objeví v lineárním vysílání TV Nova, mimo jiné ve Snídani s Novou, Televizních novinách, magazínu Víkend nebo v pořadu Nastartujme Česko na TN Live. Diváci se mohou těšit také na tematickou nabídku filmů a pořadů na Oneplay, speciální obsah na webech skupiny Nova a na sociálních sítích.
„Nový projekt Týden pro budoucnost jsme postavili na tématech, která jsou našim divákům blízká. Nechceme nikoho poučovat ani vyvolávat v lidech pocit viny. Naopak chceme diváky inspirovat, že i malá změna jim může obrovsky pomoct – tak proč ji neudělat chytře,“ říká Marek Vácha, manažer udržitelného rozvoje TV Nova.
Týden odstartuje v pondělí 1. června tématem Den dětí. TV Nova se zaměří na laskavý přístup k dětství i rodičovství – bez tlaku na dokonalost a bez vyvolávání pocitu, že rodiče musí všechno dělat dokonale. Důraz bude kladen na společně strávený čas, mezigenerační vztahy, důvěru a lepší komunikaci v rodině. Téma připomene, že děti často nepotřebují perfektní program, ale spíše pozornost, blízkost a bezpečný prostor.
V úterý 2. června přijde na řadu téma Chutě domova. Prostor dostanou lokální potraviny, sezónní suroviny, dostupné vaření pro každého, podpora místních producentů i omezení plýtvání. TV Nova ukáže, že zajímat se o to, co jíme a odkud jídlo pochází, nemusí být starost, ale radost, která začíná u společného stolu.
Středa 3. června bude patřit tématu Na kole i pěšky. Diváci uvidí, že pohyb po městě, obci a na výletech není jen otázkou životního stylu, ale také každodenní nezbytností, a otevřou se i témata dostupnosti a bezpečnosti. TV Nova nabídne inspiraci pro každodenní dopravu i volný čas a otevře také téma veřejného prostoru, který má být bezpečné a přístupné pro všechny – děti, seniory, chodce, cyklisty, rodiče s kočárky i lidi s omezenou možností pohybu.
Čtvrtek 4. června se ponese v duchu Chytré domácnosti. Téma ukáže, že chytře bydlet neznamená jen využívat nejnovější technologie. Jde především o přístup – jak bydlet lépe, šetřit energii i peníze a vytvářet domov, který dobře slouží lidem. Chytré bydlení může mít podobu drobných úprav v bytě, lepšího hospodaření s energiemi, sdílení zkušeností mezi sousedy nebo komunitních řešení, která pomáhají celému domu či obci.
Pátek 5. června, Světový den životního prostředí, bude věnován tématu Naše příroda. TV Nova připomene krásu české krajiny i to, proč lidem není lhostejné, v jakém stavu je jejich okolí. Téma nabídne nejen praktickou inspiraci k opětovnému využití věcí, omezení jednorázových plastů nebo šetrnějšímu přístupu ke každodenní spotřebě, ale také příběhy z českých regionů, kde lidé pečují o místa, která mají rádi.
Sobota 6. června bude věnována tématu Držíme spolu. Na reálných příbězích z českých regionů ukáže TV Nova sílu sousedské výpomoci, komunit a drobných iniciativ – od společného úklidu obce přes sdílení nářadí až po výměnu sazenic nebo domácího kvásku. TV Nova připomene, že jako Češi umíme táhnout za jeden provaz, když jde o věci, na kterých nám záleží.
Týden pro budoucnost zakončí v neděli 7. června téma Hrdinové mezi námi. TV Nova připomene lidi, kteří pomáhají ve chvílích, kdy jde do tuhého – při povodních, požárech, zdravotních potížích nebo dalších náročných situacích. Hrdiny totiž často máme blíž, než si myslíme: mezi sousedy, dobrovolníky i lidmi, kteří neváhají podat pomocnou ruku. Součástí tématu bude také prostor pro divácké nominace a příběhy lidí, kteří si podle svého okolí zaslouží poděkování.