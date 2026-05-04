Warner Bros. Discovery přináší Grand Tours živě na HBO Max, Eurosportu i TNT Sports

Mediální společnost Warner Bros. Discovery (WBD) na svých stanicích a platformách nabídne všechny mužské i ženské závody cyklistických Grand Tours. První z nich, Giro d’Italia, začíná již 8. května a pojede se do 31. května. Streamovací platforma HBO Max nabídne celkem 107 hodin živé sportovní akce a celý závod pokryjí také Eurosport a TNT Sports ve Velké Británii a Irsku.
WBD zároveň rozšíří dosah závodu i prostřednictvím volně dostupného vysílání na vybraných trzích, včetně živého pokrytí v Dánsku na stanici Kanal 5, sestřihů ve Velké Británii a Irsku na DMAX a kombinace živých etap a sestřihů ve Spojených státech na truTV.
„Startovní etapa Giro d’Italia, takzvaná grande partenza, je vždycky symbolickým zahájením naší letní sportovní sezony. Máme tým více než čtyř desítek moderátorů, reportérů a komentátorů, kteří mají v součtu za sebou účast na 180 Grand Tours. Čeká nás přes stovku hodin živé cyklistické akce, ale také originální pořady před i po závodech a další bonusový obsah. Divákům chceme být během Gira co nejblíž, zprostředkovat jim atmosféru závodu, ukázat rozhodující momenty i příběhy, které budou od prvních etap v Bulharsku až po závěrečná stoupání v Itálii formovat cestu za růžovým dresem,“ říká Scott Young, výkonný viceprezident ve WBD Sports Europe.
Kromě standardní přítomnosti na národních trzích s odpovídající jazykovou lokalizací budou na vybraných trzích k dispozici také lokalizované formáty Eurosportu a TNT Sports. Moderní studiové technologie budou využity při produkci pořadů Les Rois de la Pédale ve Francii, La Montonera ve Španělsku, Kop Over Kop v Nizozemsku, Velo Club v Německu a Radio Tour v Dánsku. Experti využijí nástroje, jako jsou měření sklonu, interaktivní mapy, virtuální větrné tunely nebo záběry z týmových autobusů. Italský Eurosport bude vysílat každodenní pořad Ciclismo 360 přímo z místa závodu.
Novinkou je, že TNT Sports ve Velké Británii a Irsku poprvé přesune svůj studiový pořad The Breakaway přímo mezi fanoušky. Moderátorka Orla Chennaoui společně s experty Adamem Blythem, Robbiem McEwenem a speciálními hosty odvysílá během Giro d’Italia tři živé pořady z ikonických cyklistických míst v Londýně: The Clubhouse v Putney, Sigma Sports v Hampton Wick a Rapha Clubhouse u Piccadilly Circus. Cílem je přiblížit závod fanouškům a vytvořit prostor, kde mohou diváci, jezdci i moderátoři sdílet atmosféru Gira v reálném čase.
Expertní tým plný cyklistických hvězd
Odborné komentáře a analýzy zajistí erudovaný tým expertů, kteří mají osobní zkušenost s účastí na Grand Tours. Součástí týmu konkrétně jsou:
- Motocykloví reportéři přímo v Itálii: Jens Voigt v prvním týdnu, Alessandro De Marchi ve druhém týdnu a Adam Blythe ve třetím týdnu.
- Velká Británie a Irsko: Robbie McEwen, Jens Voigt, Orla Chennaoui, Adam Blythe a Matt Stephens; Sean Kelly a Rob Hatch jako komentátoři; Hannah Walker jako reportérka přímo z místa závodu.
- Německo: Jens Voigt a Robert Bengsch.
- Francie: Steve Chainel, Jacky Durand a Philippe Gilbert; Louis-Pierre Frileux a Florian Pigeon jako reportéři přímo z místa závodu.
- Španělsko: Alberto Contador, Eduardo Chozas a Laura Meseguer.
- Nizozemsko: Karsten Kroon, Sander Kleikers, Bobbie Traksel, Jip van den Bos a Iris Slappendel jako reportéři přímo z místa závodu.
- Dánsko: Anders Mielke, Anders Lund a Mie Spangsberg jako reportéři přímo z místa závodu.
- Itálie: Andrea Berton jako reportér přímo z místa závodu.
„Čeká nás 21 napínavých etap, zhruba 3 500 kilometrů a téměř 50 tisíc metrů převýšení. To je víc než pětinásobek výšky Mount Everestu, takže půjde o obrovskou fyzickou výzvu. Od startu až do prvního volného dne budu závod sledovat z motorky přímo v pelotonu a poté se přesunu do Mnichova do studia německého Eurosportu,“ vysvětluje Jens Voigt, cyklistický expert WBD. „Jonas Vingegaard se pokusí Giro vyhrát poprvé. Pokud se mu to podaří, zařadí se do exkluzivní skupiny jezdců, kteří dokázali ovládnout všechny tři Grand Tours. To by byl mimořádný historický moment,“ dodává.
Streamovací domov cyklistiky
HBO Max se nedávno stal streamovacím domovem obsahu TNT Sports ve Velké Británii, což znamená, že tato služba nově pokrývá prakticky celou Evropu a nabízí více než tisíc živých závodních přenosů ročně. Během Grand Tours budou mít předplatitelé k dispozici také interaktivní funkce, jako je Multiview pro sledování až čtyř souběžných přenosů na jedné obrazovce, přehled klíčových momentů jednotlivých etap, volba jazykového komentáře nebo možnost ukládat si etapy, sestřihy a doprovodné pořady do vlastního seznamu.
Vedle živého vysílání nabídne HBO Max také doprovodný dokumentární obsah o týmech a jezdcích, včetně nových dílů magazínu The Cycling Show, horské cyklistické série Race Bikes nebo hodinového filmu The Cycle: Becoming a Pro Rider o cestě k profesionální cyklistice. Digitální pokrytí doplní weby a sociální sítě Eurosportu a TNT Sports, kde budou k dispozici volně dostupné sestřihy, články a exkluzivní obsah ze zákulisí jednotlivých etap Grand Tour.
Start v Bulharsku, finiš v Římě
Letošní ročník Giro d’Italia nabídne celkem 21 etap, 3 459 kilometrů a kolosální převýšení 48 500 metrů. Závod vůbec poprvé odstartuje v Bulharsku a od čtvrté etapy se přesune do Itálie. Ikonické zakončení se uskuteční v neděli 31. května v Římě, kde peloton čekají okruhy kolem Fori Imperiali a Kolosea. Favoritem na vítězství je dvojnásobný vítěz Tour de France Jonas Vingegaard z týmu Visma-Lease a Bike. Za jeho nejvážnější vyzyvatele jsou považováni Ben O’Connor z Austrálie, Enric Mas ze Španělska a Adam Yates z Velké Británie.
Vedle mužského Gira se ve dnech 3. až 10. května pojede také La Vuelta Femenina, jejíž všechny etapy bude možné sledovat na Eurosportu, TNT Sports a HBO Max. Sedmietapový závod ve Španělsku bude obhajovat dvojnásobná šampionka Demi Vollering z Nizozemska. Sesadit ji budou chtít mimo jiné její krajanka Anna van der Breggen, Švýcarka Marlen Reusser, Belgičanka Lotte Kopecky i Francouzka Pauline-Ferrand Prévot.
WBD nedávno oznámila prodloužení exkluzivních práv na vysílání Giro d’Italia, Giro d’Italia Women a italských klasik v Evropě a USA díky obnovenému partnerství s RCS Sport. Její stanice a platformy včetně Eurosportu mají s vysíláním Gira dlouholeté zkušenosti, závod poprvé vysílaly už v roce 1998.