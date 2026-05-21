Stát neřeší problém nelegálního sběru komunikačních dat. Naopak: další úřad k nim chce přístup

Ministerstvo průmyslu a obchodu stále nereagovalo navržením nutných změn legislativy na rozhodnutí soudu, podle kterého jsou v Česku nelegálně sbírána data z mobilů. O ty nově usiluje i Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Organizace IuRe zveřejnila návod, jak mohou lidé žádat o finanční kompenzaci.

Ani po více než roce od rozhodnutí Městského soudu v Praze z dubna 2025, které potvrdilo, že v České republice dochází kvůli chybné implementaci evropského práva již dvě desítky let k plošnému nelegálnímu sběru osobních údajů všech uživatelů telefonů či internetu, nepředložilo zodpovědné ministerstvo průmyslu a obchodu novelu zákona, která by toto řešila.

Důsledkem je opakovaná snaha dalších úřadů se k těmto údajům dostat. Příkladem je nově Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, který se o to pokoušel v minulosti neúspěšně již několikrát. Jím předložený návrh novely zákona o ochraně hospodářské soutěže, která má posilovat jeho pravomoci, přichází s návrhem na zajištění přístupu k provozním a lokalizačním datům občanů.

„Nečinnost ministerstva, které ani rok od soudního potvrzení nelegálnosti plošného sběru dat, které pak v prosinci znovu potvrdil i Nejvyšší soud, není schopno problém legislativně řešit, je skandální a nahrává naopak prohlubování problému, k němuž směřuje návrh na rozšíření pravomocí ÚOHS. To, že k návrhu MPO dalo negativní stanovisko a samo konstatuje, že není žádoucí rozšiřovat okruh úřadů, které mají k datům přístup, protože jejich sběr je v rozporu s evropským právem, tomu jen ve světle jeho vlastní nečinnosti dává poněkud bizarní korunu.“

Říká k současnému vývoji advokát a výkonný ředitel organizace Iuridicum Remedium (IuRe) Jan Vobořil. Právě IuRe iniciovalo podáním žaloby soudní řízení, na jehož konci jsou výše uvedené rozsudky a Vobořil zastupoval v řízení žalobce, kterým byl novinář Jan Cibulka.

S ohledem na nedostatečnou reakci ministerstva se IuRe rozhodlo vyzvat další postižené uživatele telefonních služeb či služeb připojení k internetu, aby se obraceli na ministerstvo s vlastní žádostí o satisfakci za nemajetkovou újmu. Připravilo vzor takové žádosti i návod postupu, který dává všem k dispozici na webových stránkách www.digitalnisvobody.cz či kdokde.iure.org.

„Nulová reakce ministerstva na rozsudky soudů je jen dalším argumentem, proč by ministerstvo nebo následně soudy měly vyhovět požadavku konkrétních lidí na satisfakci za nemajetkovou újmu, která vzniká v důsledku státem organizovaného nelegálního sběru dat. Předpokládáme, že lidé už nebudou žádat pouze omluvu, jako jsme to udělali my v minulosti a která zjevně k nápravě nevedla, ale budou požadovat v jejich individuálních případech i odškodnění v penězích,“ vyzval k podávání žádostí o odškodnění Vobořil. „Je smutné, že na naplňování principů právního státu, kdy by stát měl být prvním, kdo dodržuje právo, a nikoli tím, kdo ho flagrantně a dlouhodobě porušuje, je nutné tlačit takovým způsobem,“ dodal.

Současně IuRe vyzývá vládu, aby odmítla požadavek ÚOHS na přístup k provozním a lokalizačním údajům a odmítla jím předložený legislativní návrh, v němž je zavedení oprávnění k přístupu k provozním a lokalizačním údajům pouze jedním z mnoha problémů.

