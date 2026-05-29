Premiéra dokumentárního filmu 30 Ro(c)ků for People připomněla tři dekády festivalového fenoménu

Festival Rock for People se dva týdny před začátkem 31. ročníku přesunul z hudebních stagí na filmové plátno. Dokumentární film 30 Ro(c)ků for People, který měl premiéru 26. května v kině Lucerna, vznikl k příležitosti loňského jubilejního 30. ročníku.
Slavnostní promítání bylo vyvrcholením oslav toho, co zakladatelé festivalu a hudební nadšenci Michal Thomes a Petr Fořt před třemi desetiletími začali v Českém Brodě. „Třicet let s Rock for People pro nás nikdy nebylo jen o koncertech. Je to příběh skvělých fandů, vytrvalosti a vášně pro hudbu. Chtěli jsme ukázat i momenty, které návštěvníci běžně nevidí – ty velké i malé,“ říká Michal Thomes.
Kromě fanoušků dorazili do plného sálu i členové festivalového týmu, osobnosti české kultury či partneři, kteří sledovali příběh proměny lokální akce v jeden z největších evropských a mezinárodně respektovaných festivalů.
Film vznikl v koprodukci s Českou televizí a Milk & Honey Productions a kromě premiér v Praze a domovském Hradci Králové jsou potvrzené projekce na letošním Rock for People v rámci doprovodného programu v pátek 12. června. O dokument nepřijdou ani diváci u televizních obrazovek – o den později se bude vysílat na ČT art nebo bude k dispozici na iVysílání.
Snímek diváky zavede přímo do zákulisí festivalu a vůbec poprvé shrne příběh Rock for People očima jeho zakladatelů Michala Thomese a Petra Fořta. Vedle archivních záběrů a dosud nezveřejněných materiálů přináší i osobní vzpomínky na chvíle, kdy se festival rodil prakticky z nadšení a improvizace, ale také na momenty, kdy bylo potřeba dělat těžká rozhodnutí a nevzdat se ani ve chvílích, kdy budoucnost festivalu nebyla vůbec jistá.
30 Ro(c)ků for People nevypráví jen o velkých koncertech, vyprodaných areálech a úspěchu známé festivalové značky. Je především o lidech, kteří za festivalem stáli a stojí dodnes, o vášni pro hudbu, vytrvalosti i víře, že právě hudba má sílu spojovat lidi napříč generacemi, názory i hranicemi. Dokumentární film podle festivalu zároveň slouží i jako poklona fanouškům, bez kterých by festival nemohl tři desítky let vznikat, i zaměstnancům, kteří do organizace vkládají obrovské nasazení a posouvají festival každoročně o level výš.