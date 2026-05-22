Oto Klempíř vs. Martin Baxa: konference DIGIMEDIA 2026 nabídne „ministerský“ duel o médiích veřejné služby

21. ročník odborné konference DIGIMEDIA 2026 se uskuteční ve středu 3. června 2026 v Kongresovém sálu České televize v Praze na Kavčích horách. Oba politici se zúčastní úvodního diskusního bloku zaměřeného na financování médií veřejné služby. Právě jich se týká návrh zákona o médích veřejné služby, který v dubnu předložilo ministerstvo kultury a minulý týden k němu skončilo meziresortní připomínkové řízení.
Oto Klempíř a Martin Baxa se střetli už v sobotní diskusi Za pět minut dvanáct na televizi Nova a nový zákon byl hlavním tématem, u kterého oba politici nešli pro ostrá slova daleko. Debata na konferenci DIGIMEDIA 2026 nabídne větší prostor i konfrontaci s dalšími hosty: generální ředitelkou finské veřejnoprávní televize a rozhlasu YLE Marit af Björkesten, zástupcem generálního ředitele České televize Milanem Fridrichem, ředitelkou pro strategický rozvoj Českého rozhlasu Martinou Májíček Poliakovou, prezidentem Asociace komerčních televizí Markem Singerem, předsedou Asociace provozovatelů soukromého vysílání Jiřím Hrabákem a předsedou senátní komise pro sdělovací prostředky Davidem Smoljakem (STAN).
Rozkolísala minulá vláda situaci okolo veřejnoprávních médií tím, že prosadila zvýšení televizního a rozhlasového poplatku a rozšířila tuto povinnost i na domácnosti s počítačem, tabletem nebo chytrým telefonem? Nebo je to naopak současný kabinet a jeho plán na zrušení poplatků a převedení financování České televize a Českého rozhlasu na státní rozpočet, kdo destabilizuje český mediální trh? To je jen část otázek, na které se budou hosté úvodní debaty na konferenci DIGIMEDIA 2026 najít odpověď pod vedením moderátora Daniela Stacha. Názory současného a minulého ministra kultury na způsob financování médií veřejné služby se přitom diametrálně liší.
Oto Klempíř věří v účinnost zákona od Nového roku
Ministr Oto Klempíř a jeho resort mají ambici nahradit dosavadní legislativu týkající se České televize a Českého rozhlasu. Návrh zákona ale čelí tvrdé kritice opozice, odborníků na média, právníků a v meziresortním připomínkovém řízení k němu přišly stovky připomínek i od vládních resortů. Řízení k zákonu skončilo 14. května, přičemž možnost vyjádřit se k němu využilo 30 subjektů včetně 12 ministerstev.
Koaliční rada se má zákonem zabývat 25. května, poté jsou naplánované debaty s generálními řediteli České televize a Českého rozhlasu. Po zapracování změn má zákon projednat vláda a následně ho posune do Poslanecké sněmovny, kde k němu opozice chystá rozsáhlé obstrukce.
Ministr kultury Oto Klempíř věří tomu, že se zákon podaří schválit a nabude účinnosti od 1. ledna 2027. Termín ale považují za nereálný nejen zástupci opozice, ale i ministerstvo vnitra, které navrhuje posunout jeho účinnost až na 1. července 2027. Diskuse na konferenci DIGIMEDIA 2026 bude první odbornou platformou, na které se k zákonu vyjádří jak jeho předkladatel, tak oponenti.
