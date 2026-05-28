DDeM upevňuje pozici Svazu energetiky ČR mezi nositeli energetických témat v médiích

Poradenská společnost DDeM zajišťuje od začátku letošního roku PR komunikaci Svazu energetiky České republiky (SEČR). Ten sdružuje klíčové hráče tohoto sektoru napříč obory elektroenergetiky, plynárenství a teplárenství a dalších souvisejících oborů. Od zahájení spolupráce s DDeM dosáhl SEČR více než 250 mediálních výstupů a v souvislosti s energetikou se stal jedním z nejčastěji citovaných subjektů v českých médiích.

„Spolupráce se SEČR je dalším potvrzením naší odbornosti v oblasti energetiky. Tématům spojeným s tuzemským plynárenstvím a elektroenergetikou se kontinuálně věnujeme už od roku 2003. Disponujeme zkušeným týmem, kterému se podařilo rychle uchopit komunikační priority svazu, podpořit prezentaci výkonného ředitele Josefa Kotrby a nabídnout relevantní odpovědi na aktuální témata jak odborným novinářům, tak široké veřejnosti,“ uvedl Michal Dolana, Managing Partner společnosti DDeM.

Pro SEČR zprostředkovává DDeM komunikaci s médii, zajišťuje podporu při formování veřejné debaty a koordinuje PR prezentaci témat spojených s rozvojem energetiky. DDeM tak navazuje na dlouholeté zkušenosti s mediálním zastupováním významných oborových institucí, jakými jsou například Český plynárenský svaz, České sdružení regulovaných elektroenergetických společností nebo Svaz obchodu cestovního ruchu ČR.

„SEČR vznik teprve loni v létě a úspěch v oblasti komunikace je klíčový pro prosazování našich cílů. Jsme v legislativním procesu připomínkovým místem a odborným partnerem diskusí spojených s energetikou ze všech úhlů pohledu. Díky spolupráci s DDeM jsme se velmi rychle posunuli do pozice subjektu, na nějž se novináři pravidelně obracejí, a v médiích získáváme adekvátní prostor,“ řekl Josef Kotrba, výkonný ředitel SEČR.

Společnost DDeM založili Michal Dolana a Miroslav Dinga a zabývá se poradenstvím v oblasti marketingové komunikace. Mezi její klienty patří firmy jako Teva Pharmaceuticals, Kia Czech, innogy, Konica Minolta nebo Nokian Tyres. Pod vedením DDeM vznikly například kampaně na podporu topení zemním plynem, na boj s energošmejdy nebo proti kvótám na české potraviny.

SEČR usiluje o posilování stability, bezpečnosti a konkurenceschopnosti české energetiky prostřednictvím odborného dialogu s veřejnou správou, profesními organizacemi i průmyslem. Vznikl transformací původního Českého svazu zaměstnavatelů v energetice a dnes reprezentuje více než 60 členských subjektů s více než 100 000 zaměstnanci. Zastřešuje také související segmenty, jako jsou dodavatelé technologií či vzdělávací instituce.

