Daniel Stach tváří nového diskusního pořadu České televize Na dosah

Témata, která mění společnost pohledem odborníků a dalších významných osobností různých oborů. Dlouholetý moderátor Daniel Stach bude tváří nového diskusního pořadu Na dosah. Vysílat ho bude Česká televize jednou za měsíc z různých částí republiky a tvořit ho budou mimo jiné diváci přímo na místě i přes sociální sítě.

Formát nabídne propojení televizní debaty s bezprostřední zpětnou vazbou veřejnosti. První díl na téma Budoucnost medicíny nabídne živě program ČT24 v úterý 19. května od 20:05 hodin. „Jedním z úkolů České televize, jako média veřejné služby, je otevírat a diskutovat témata, která společnost zajímají a hýbou jí. Daniel Stach navíc patří mezi nejoblíbenější tváře České televize, proto věřím, že diváci nový diskusní pořad Na dosah přivítají a ocení,“ říká generální ředitel Hynek Chudárek.

Mezi hosty prvního dílu budou patřit například chirurg Robert Lischke, imunoložka Markéta Bloomfield, lékař a katolický kněz Marek Orko Vácha nebo spoluzakladatel nadačního fondu Nina Martin Chovanec či paralympijský plavec Jonáš Kešnar. „Mluvit budou nejen vědci. Vysvětlíme, kde a jak se dnes posouvají hranice možností v medicíně a ukážeme vyspělé technické náhrady končetin,“ popisuje moderátor Daniel Stach a dodává: „Na konkrétních příbězích popíšeme, jak jednotlivec může změnit zdravotní systém a jak se česká společnost dokáže spojit a pomáhat.“

Na dosah na festivalu Rock for People

Druhý díl nabídne Česká televize z festivalu Rock for People. „Chceme být přímo s lidmi a chceme, aby se mohli do vysílání zapojit. Na Rock for People jsme minulý rok natáčeli rozhovor s frontmanem The Offspring Dexterem Hollandem a diváci byli úžasní a chtěli se ptát,“ popisuje Daniel Stach, který měl loni na festivalu úspěšnou přednášku o popularizaci vědy, na kterou dorazily tisíce lidí.

Vysílání budou tvořit odborné diskuse, silné osobní příběhy i grafické prvky, které pomůžou divákům jednotlivým tématům lépe porozumět. Navíc bude možné už během vysílání sledovat živě vznikající kreslený souhrn celé diskuse. Témata se budou týkat oblastí, které reálně ovlivňují každodenní život.

„Cílem Dana Stacha v pořadu Na dosah je otevírat silná a často palčivá témata společnosti, s exkluzivními hosty je přibližovat divákům i obecenstvu na místě a v diskusi s nimi hledat řešení a východiska. Intenzivně se zapojí i web a sociální sítě ČT24 tak, aby k tomuto, věřím, příkladnému formátu veřejné služby měl snadný přístup úplně každý,“ říká o pořadu ředitel divize Zpravodajství a publicistiky ČT Petr Mrzena.

