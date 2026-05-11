Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum media
Souboj spotů
Workshopy
newsletter

11am vstupuje do další fáze. Spolu s newsletterem spouští podcasty a eventy

Newsletter 11am rozšiřuje svůj obsahový ekosystém. Vedle každodenního výběru klíčových témat v podobě analýz a komentářů přichází se dvěma podcastovými formáty a sérií eventů. Vzniká tak exkluzivní servis pro předplatitele i další čtenáře, který má pomoct lépe sledovat klíčové trendy a porozumět jim.

Byznysový newsletter 11am, který vznikl v mediálním domě Czech News Center jako prémiová služba pro ty, kdo dělají klíčová rozhodnutí, vstupuje do další fáze. Projekt, jenž každý pracovní den přináší zpracovaný obsah týkající se toho nejdůležitějšího z politiky, ekonomiky, geopolitiky, technologií či byznysu, rozšiřuje své působení mimo samotný newsletter.

Informační servis pro předplatitele 11am nově doplní dva podcastové formáty a série připravených eventů. Cílem je vytvořit širší obsahovou platformu pro manažery, podnikatele, investory a všechny, kdo chtějí dobře rozumět světu v potřebných souvislostech.

„Z newsletteru pro klíčová rozhodnutí se stává širší obsahová a komunitní platforma pro lidi, kteří potřebují vědět, co se děje, proč na tom záleží a jaké dopady to může mít na jejich práci, byznys nebo investice. Vedle každodenního pečlivého výběru zásadních témat jsme proto spustili dva nové podcasty a eventy, které našim čtenářům nabídnou ještě větší informační náskok,“ říká šéfredaktorka 11am Markéta Fišerová.

První z podcastů nese název Král Miroslav – u mikrofonu se v něm už od začátku dubna potkávají ekonom, analytik a hlavní poradce ČBA Miroslav Zámečník a Petr Král, bývalý ředitel sekce měnové České národní banky. „Jde o dvojici, která dokáže seriózní makroekonomická témata podávat fundovaně i se špetkou nadsázky a humoru. S nadhledem, zkušenostmi a občasným jemným šťouchnutím glosují dění v Česku i za jeho hranicemi – od měnové politiky přes vládní rozhodnutí až po mezinárodní trendy, které mají potenciál brzy ovlivňovat firmy, rozpočty domácností a rozhodnutí investorů i v tuzemsku,“ míní 11am.

Druhým novým formátem je 11am Briefing. Autorka a nově také moderátorka Jana Tamas, která prošla agenturami Reuters nebo AP, působí v 11am už od jeho zrodu. V novém redakčním podcastu vždy vybere jedno z témat, která v newsletteru nejvíce rezonují, a s hosty z řad autorů 11am a dalších osobností z Česka nebo zahraničí ho rozebere. Hosty prvních dvou dílů jsou autor 11am a hlavní ekonom České spořitelny David Navrátil a Šimon Toman, partner advokátní kanceláře Chrenek, Toman, Kotrba.

Druhou novinkou jsou 11am eventy. Půjde o setkávání pro předplatitele, autory, byznysové lídry, investory, experty, zástupce think-tanků a vybrané hosty. Eventy budou probíhat v různých formátech: budou mít podobu živých verzí podcastů, byznysových snídaní, večerních debat nebo tematických workshopů. Úvodní akce 11am LIVE se uskuteční 10. června.

„Naším cílem není produkovat další obsah pro obsah. Chceme čtenářům šetřit čas a dávat jim kontext, který má praktickou hodnotu. 11am má být místem, kde se potkává rychlá orientace, analytická hloubka a komunita lidí, kteří chtějí rozumět tomu, co bude formovat další měsíce a roky,“ dodává Fišerová.

Picture of Tisková zpráva

Tisková zpráva

Reklama
MAM_SOME_800x1068_cover_2026-21
ČÍST

Týdně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT
Ipsos

AKTUÁLNÍ VYDÁNÍ

MAM_SOME_800x1068_cover_2026-21
ČÍST

Týdně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT

MAM Téma čísla

Portrait Of Caucasian Handsome Man Using Smartphone in 3D Cyberspace With Animated Social Media Interfaces, Video Games, Viral Videos, Internet Content. Visualization Of Blockchain Technology Concept
Online a social
Influencer obsah jako nové SEO aktivum
Ice hockey sports tournament modern poster template
Kreativita a kampaně
Taktika pro tribuny: Jak se režíruje atmosféra MS
Big data Network Abstract concept
Média a trh
Když rozhodují stroje: Co skutečně přinesla AI do marketingu?

MAM Exkluzivně v časopise

Kovy
Komunita a lidé
Důvěra bude v době AI nejcennější měnou internetu
Aneta_Martinek-rijen-24
Média a trh
Unpopular opinion: Rutinní práce je dobrá práce
Photo by Jan SchejbalPrague 31. 3
Komunita a lidé
Česko patří ke svobodnějším trhům
Ipsos

MAM Další zajímavé čtení

Welker - Obluk_nový web-otvírák - 2025-06-23T093718
Komunita a lidé
Ondřej Obluk odchází po 28 letech z Ogilvy. Jde o důsledek organizačních změn ve WPP
MAM Souboj spotů duben
Akce a soutěže
Dubnový MAM Souboj spotů nabízí šest premiérových reklam. Vyberte nejlepší
Timplich
Komunita a lidé
Dva světy, jeden výsledek: když se kreativní eventová agentura potká s vlastní výrobou
Publicis Content team
Nezařazené
Content tým v Publicis Groupe za poslední 2 roky čtyřnásobně posílil
Welker - Obluk_nový web-otvírák - 2025-06-23T093718
Komunita a lidé
Ondřej Obluk odchází po 28 letech z Ogilvy. Jde o důsledek organizačních změn ve WPP
MAM Souboj spotů duben
Akce a soutěže
Dubnový MAM Souboj spotů nabízí šest premiérových reklam. Vyberte nejlepší
Timplich
Komunita a lidé
Dva světy, jeden výsledek: když se kreativní eventová agentura potká s vlastní výrobou
Publicis Content team
Nezařazené
Content tým v Publicis Groupe za poslední 2 roky čtyřnásobně posílil
logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum Media
Workshopy
Newsletter
PŘEDPLATNÉ
logo_mam22_wide
Předplatné
Newsletter
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
konference FORUM MEDIA
soutěž AGENTURA ROKU
Linkedin Instagram X-twitter Facebook Youtube

Akce a lidé

Analýzy a data

Kreativita a kampaně

Média a trh

Online a social

Zadavatelé značky

logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum Media
Workshopy
Newsletter
PŘEDPLATNÉ