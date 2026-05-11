11am vstupuje do další fáze. Spolu s newsletterem spouští podcasty a eventy

Newsletter 11am rozšiřuje svůj obsahový ekosystém. Vedle každodenního výběru klíčových témat v podobě analýz a komentářů přichází se dvěma podcastovými formáty a sérií eventů. Vzniká tak exkluzivní servis pro předplatitele i další čtenáře, který má pomoct lépe sledovat klíčové trendy a porozumět jim.
Byznysový newsletter 11am, který vznikl v mediálním domě Czech News Center jako prémiová služba pro ty, kdo dělají klíčová rozhodnutí, vstupuje do další fáze. Projekt, jenž každý pracovní den přináší zpracovaný obsah týkající se toho nejdůležitějšího z politiky, ekonomiky, geopolitiky, technologií či byznysu, rozšiřuje své působení mimo samotný newsletter.
Informační servis pro předplatitele 11am nově doplní dva podcastové formáty a série připravených eventů. Cílem je vytvořit širší obsahovou platformu pro manažery, podnikatele, investory a všechny, kdo chtějí dobře rozumět světu v potřebných souvislostech.
„Z newsletteru pro klíčová rozhodnutí se stává širší obsahová a komunitní platforma pro lidi, kteří potřebují vědět, co se děje, proč na tom záleží a jaké dopady to může mít na jejich práci, byznys nebo investice. Vedle každodenního pečlivého výběru zásadních témat jsme proto spustili dva nové podcasty a eventy, které našim čtenářům nabídnou ještě větší informační náskok,“ říká šéfredaktorka 11am Markéta Fišerová.
První z podcastů nese název Král Miroslav – u mikrofonu se v něm už od začátku dubna potkávají ekonom, analytik a hlavní poradce ČBA Miroslav Zámečník a Petr Král, bývalý ředitel sekce měnové České národní banky. „Jde o dvojici, která dokáže seriózní makroekonomická témata podávat fundovaně i se špetkou nadsázky a humoru. S nadhledem, zkušenostmi a občasným jemným šťouchnutím glosují dění v Česku i za jeho hranicemi – od měnové politiky přes vládní rozhodnutí až po mezinárodní trendy, které mají potenciál brzy ovlivňovat firmy, rozpočty domácností a rozhodnutí investorů i v tuzemsku,“ míní 11am.
Druhým novým formátem je 11am Briefing. Autorka a nově také moderátorka Jana Tamas, která prošla agenturami Reuters nebo AP, působí v 11am už od jeho zrodu. V novém redakčním podcastu vždy vybere jedno z témat, která v newsletteru nejvíce rezonují, a s hosty z řad autorů 11am a dalších osobností z Česka nebo zahraničí ho rozebere. Hosty prvních dvou dílů jsou autor 11am a hlavní ekonom České spořitelny David Navrátil a Šimon Toman, partner advokátní kanceláře Chrenek, Toman, Kotrba.
Druhou novinkou jsou 11am eventy. Půjde o setkávání pro předplatitele, autory, byznysové lídry, investory, experty, zástupce think-tanků a vybrané hosty. Eventy budou probíhat v různých formátech: budou mít podobu živých verzí podcastů, byznysových snídaní, večerních debat nebo tematických workshopů. Úvodní akce 11am LIVE se uskuteční 10. června.
„Naším cílem není produkovat další obsah pro obsah. Chceme čtenářům šetřit čas a dávat jim kontext, který má praktickou hodnotu. 11am má být místem, kde se potkává rychlá orientace, analytická hloubka a komunita lidí, kteří chtějí rozumět tomu, co bude formovat další měsíce a roky,“ dodává Fišerová.