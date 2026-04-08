Události na Blízkém východě ovlivnily zájem o zpravodajské weby

Kategorie Zpravodajství zaznamenala v březnu výrazný nárůst návštěvnosti. Klíčovým faktorem byla eskalace válečného konfliktu na Blízkém východě a konkrétně zahájení vojenské operace USA a Izraele proti Íránu 28. února. Návštěvnost zpravodajských webů se v březnu meziměsíčně zvýšila o 3 procenta na všech měřených zařízeních.

Vypuknutí konfliktu na Blízkém východě vyvolalo v ČR mimořádnou vlnu zájmu o online reportáže a vojenské analýzy. Sledovanost výrazně umocnil fakt, že v regionu kvůli jarním prázdninám a následnému rušení leteckých spojů uvízly tisíce českých turistů bez jasných informací o návratu. Zpravodajské weby zaznamenaly proto nejvyšší počty uživatelů hned v úvodu měsíce, kdy se denní návštěvnost stabilně držela nad hranicí 3,2 milionu reálných uživatelů.

Vrchol návštěvnosti v březnu jsme mohli pozorovat hned 1. března, kdy kategorii Zpravodajství navštívilo 3,3 milionu reálných uživatelů ze všech zařízení, což představuje nárůst o bezmála 20 procent oproti nejslabším dnům měsíce. Poté, co Česká republika vyslala pro své občany repatriační lety, se situace v regionu pro české turisty začala stabilizovat a návštěvnost zpravodajských webů postupně klesala: od poloviny měsíce navštívilo zpravodajské weby v průměru o 100 tisíc uživatelů denně méně než od zahájení konfliktu až k posledním repatriačním letům.

Větší množství volného času během jarních prázdnin a příchod teplejšího počasí, které v březnu lákalo k venkovním aktivitám, ovlivnily nárůst zájmových kategorií internetových stránek, jako jsou např. dům a bydlení či hobby, zahrada a volný čas. Návštěvnost první kategorie se zvýšila na klasických PC o 39 procent a na mobilních telefonech o 26 procent. Zájmové weby rostly o 11 procent na PC a 13 procent na mobilních zařízeních.

MAM Téma čísla

Jiří Jón ČSOB
Komunita a lidé
Nová kapitola ČSOB: Chceme dlouhodobé vztahy, říká Jón
a blue background with lines and networks illustration
Online a social
Profesní síť, nebo sociální rituál? LinkedIn v roce 2026
6G sítě iStock
Online a social
Evoluce nebo revoluce? Co přinesou 6G sítě

MAM Exkluzivně v časopise

Radek Novák
Komunita a lidé
Outdoorová reklama: návrat respektu k veřejnému prostoru
Plzeňský biskup Tomáš Holub
Kreativita a kampaně
2026 lahví ležáku pro Vatikán: Prazdroj drží tradici patnáctým rokem
Pavel Stepan Konica Minolta
Komunita a lidé
Štěpán: Typickým klientem už dávno není koncový spotřebitel, ale velká firma
Ipsos

MAM Další zajímavé čtení

Untitled design (4)
Akce a soutěže
Young Lions 2026 znají vítěze. Zlato mají kreativci z Ogilvy, Follow Bubble, Story TLRS, VML i Plzeňského Prazdroje
Muzeum Petrof
Zadavatelé a značky
CzechTourism zveřejnil neobjevené skvosty Česka pro rok 2026
Sinead Roarty
Komunita a lidé
Do VML Czechia nastupuje Sinead Roarty, držitelka řady mezinárodních ocenění
3_Kofola reaguje na aktuální trendy a uvádí originální novinku Nulku
Kreativita a kampaně
Kofola reaguje na aktuální trendy a uvádí novinku Nulku
Untitled design (4)
Akce a soutěže
Young Lions 2026 znají vítěze. Zlato mají kreativci z Ogilvy, Follow Bubble, Story TLRS, VML i Plzeňského Prazdroje
Muzeum Petrof
Zadavatelé a značky
CzechTourism zveřejnil neobjevené skvosty Česka pro rok 2026
Sinead Roarty
Komunita a lidé
Do VML Czechia nastupuje Sinead Roarty, držitelka řady mezinárodních ocenění
3_Kofola reaguje na aktuální trendy a uvádí originální novinku Nulku
Kreativita a kampaně
Kofola reaguje na aktuální trendy a uvádí novinku Nulku
