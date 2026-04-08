Události na Blízkém východě ovlivnily zájem o zpravodajské weby

Kategorie Zpravodajství zaznamenala v březnu výrazný nárůst návštěvnosti. Klíčovým faktorem byla eskalace válečného konfliktu na Blízkém východě a konkrétně zahájení vojenské operace USA a Izraele proti Íránu 28. února. Návštěvnost zpravodajských webů se v březnu meziměsíčně zvýšila o 3 procenta na všech měřených zařízeních.
Vypuknutí konfliktu na Blízkém východě vyvolalo v ČR mimořádnou vlnu zájmu o online reportáže a vojenské analýzy. Sledovanost výrazně umocnil fakt, že v regionu kvůli jarním prázdninám a následnému rušení leteckých spojů uvízly tisíce českých turistů bez jasných informací o návratu. Zpravodajské weby zaznamenaly proto nejvyšší počty uživatelů hned v úvodu měsíce, kdy se denní návštěvnost stabilně držela nad hranicí 3,2 milionu reálných uživatelů.
Vrchol návštěvnosti v březnu jsme mohli pozorovat hned 1. března, kdy kategorii Zpravodajství navštívilo 3,3 milionu reálných uživatelů ze všech zařízení, což představuje nárůst o bezmála 20 procent oproti nejslabším dnům měsíce. Poté, co Česká republika vyslala pro své občany repatriační lety, se situace v regionu pro české turisty začala stabilizovat a návštěvnost zpravodajských webů postupně klesala: od poloviny měsíce navštívilo zpravodajské weby v průměru o 100 tisíc uživatelů denně méně než od zahájení konfliktu až k posledním repatriačním letům.
Větší množství volného času během jarních prázdnin a příchod teplejšího počasí, které v březnu lákalo k venkovním aktivitám, ovlivnily nárůst zájmových kategorií internetových stránek, jako jsou např. dům a bydlení či hobby, zahrada a volný čas. Návštěvnost první kategorie se zvýšila na klasických PC o 39 procent a na mobilních telefonech o 26 procent. Zájmové weby rostly o 11 procent na PC a 13 procent na mobilních zařízeních.