TV Barrandov ukončuje reorganizaci a směřuje do konkurzu

Barrandov televizní studio (BTS) vstoupí v tomto týdnu do konkurzu. Rozhodnutí přichází po období restrukturalizace, během něhož se podařilo stabilizovat provoz, výrazně snížit náklady a zastavit dlouhodobou ztrátovost.

„Televizi se podařilo vrátit do ekonomicky funkčního režimu. To považuji za zásadní výsledek práce celého týmu,“ uvedl majitel TV Barrandov Jan Čermák. Další vývoj však zásadně ovlivnily externí faktory. Výrazný propad reklamního trhu, umocněný geopolitickou situací a růstem cen energií, vedl k tomu, že při zachování sledovanosti přitékala do televize pouze přibližně třetina původních příjmů z reklamy.

„V krátkém čase jsme se dostali do situace, kdy by bylo nutné provoz dlouhodobě dotovat v řádu desítek milionů korun měsíčně, což již ekonomicky nedává smysl,“ doplňuje Čermák. Situaci dále zkomplikovalo uplatnění pohledávky finančního úřadu ve výši přibližně 30 milionů korun za vratky z období před zahájením insolvence.

Za těchto okolností již nebylo možné reorganizaci ekonomicky dokončit a konkurz je jediným racionálním řešením. „Udělali jsme pro záchranu televize maximum. Projekt jsme stabilizovali a prokázali jeho životaschopnost, ale došlo k zásadní změně vnějších podmínek,“ říká Čermák.

Skupina S-24, která se podílela na financování televize, uvedla, že program TV Barrandov by měl zůstat zachován alespoň na jednom celoplošném kanálu. S-24 přitom již dříve získala licenci pro celoplošné vysílání hlavního kanálu v rámci samostatného licenčního řízení. Televize Barrandov tak podle skupiny jako projekt nekončí, mění se pouze její provozní a servisní zajištění. „Půjde o zkušební režim, který si ekonomicky pak vyhodnotíme,” upřesňuje Jan Čermák.

Z mediálního portfolia skupiny bude ve S24 holding nadále pokračovat vydavatelství Empresa Media.

