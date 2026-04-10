Televize Nova a FAMU spouští další CME Content Academy

TV Nova a FAMU společně otevírají další studijní ročník CME Content Academy, vzdělávací roční program s intenzivní televizní praxí. Hlásit se mohou absolventi bakalářských a magisterských oborů zaměřených na filmovou tvorbu, kteří vidí svou budoucnost v televizním světě. Přihlášky se přijímají od 1. do 31. května 2026.

„CME Content Academy je pro nás dlouhodobou investicí do nastupující generace talentovaných tvůrců, kteří budou přinášet nové impulsy české televizní tvorbě a posouvat její hranice,“ říká Daniel Grunt, generální ředitel TV Nova.

„CME CA je intenzivní roční program, který studenty doslova vtáhne do reálného televizního provozu. Jsem rád, že se FAMU může podílet na projektu, který propojuje akademickou reflexi s intenzivní praxí na nejvyšší úrovni,“ uvádí David Čeněk, děkan FAMU. „Naši studenti pracují během stáží na konkrétních projektech s tvůrci, kteří je zároveň učí. Díky tomu získávají nejen hluboké porozumění formátu a produkčním procesům, ale také první skutečné profesní zkušenosti a kontakty, které mohou zásadně ovlivnit jejich další kariéru,“ dodává garantka programu a pedagožka FAMU Marta Švecová.

Roční intenzivní program se otevírá absolventům bakalářských a magisterských oborů se zaměřením na filmovou a televizní tvorbu, režii, scenáristiku, dramaturgii, produkci či střih. Vítáni jsou i absolventi teoretických studií, např. filmové vědy nebo mediální komunikace, kteří prokážou praktické zkušenosti a dovednosti v oboru. Všichni uchazeči musí ovládat český jazyk a mít minimální úroveň angličtiny B2. TV Nova hradí 100 procent školného. V průběhu studia mohou studenti získat prospěchové stipendium.

Výuku povedou odborníci z televizní i akademické praxe. Teorií televizního provozu a prací ve writers’ roomu studenty provedou Iva Jestřábová s podporou Michala Reitlera, Tomáše Feřtka, Matěje Podzimka, Eriky Hníkové, Tomáše Baldýnského, Jana Prušinovského, bratrů Hruškových, Matěje Chlupáčka, Michala Samira a dalších zkušených profesionálů. Producentské vedení vývoje televizních projektů představí producent Ondřej Beránek s podporou Ondřeje Zimy, Lenky Szántó a dalších.

Vývojem televizních formátů v oblasti reality a entertainment se budou zabývat Tuwiah (Tubi) Neustadt společně s Kateřinou Pavlik, Adélou Brož, Terezou Zemanovou, Dominikou Jaškovou, Evou Krutákovou, Tomášem Fišerem a dalšími. Casting a práci s herci bude mít na starosti např. Barbora Kočanová nebo Maja Hamplová, práci s neherci Jiří Charvát a další.

Během studia studenti připraví vlastní projekt, který budou konzultovat s Michalem Reitlerem a dalšími odborníky z TV Nova a FAMU. Nejlepší projekt TV Nova vybere k dalšímu developmentu a realizaci.

Přijímací řízení je dvoukolové: uchazeči odevzdají rozbor současného televizního seriálu nebo licenčního R&E formátu a návrh individuálního projektu fiction/dokumentu nebo individuálního projektu R&E, portfolio, motivační esej a životopis. Ve druhém kole připraví kreativní koláž z fotografií a absolvují osobní pohovor. Přihlášky a povinné práce se přijímají od 1. 5. do 31. 5. 2026.

Tisková zpráva

