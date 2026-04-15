Oneplay součástí Unity. Svět výhod O2 a Air Bank se rozšiřuje o zábavu a sport

Platforma Oneplay ze skupiny TV Nova se od 20. května stane součástí programu Unity. Ten nově rozšíří nabídku výhod od O2 a Air Bank o přístup k exkluzivnímu zábavnímu a sportovnímu obsahu a otevře se i zákazníkům Oneplay.
„Naše zapojení do Unity je přirozeným krokem v rozvoji synergií v rámci skupiny PPF. Vedle současných výhod se všem otevírá přístup k exkluzivním zábavním a sportovním zážitkům,“ uvádí Daniel Grunt, generální ředitel TV Nova. „Ke stovkám tisíc stávajících členů Unity se nově mohou přidat také naši zákazníci s Oneplay,“ doplňuje.
Základní princip Unity zůstává stejný. Pro využívání benefitů a výhod stačí být nefiremním zákazníkem jedné ze tří společností – O2, Air Bank nebo nově Skupiny Nova s Oneplay. „Unity se stává platformou, která propojuje různé oblasti každodenního života. Od komunikace a financí až po zábavu a sport. Chceme, aby naši zákazníci vždy dostali víc hodnoty ze služeb, které běžně používají,“ říká Helena Krištofová, která má Unity na starosti.
Všichni diváci Oneplay získávají přístup k zážitkům ze světa zábavy a sportu a současně k výhodám od O2 a Air Bank. Nově tak mají exkluzivně možnost pořídit si moderní 5G telefony, chytrá zařízení a další elektroniku za zvýhodněné Unity ceny. Čekají na ně soutěže o vstupenky na koncerty v O2 areně a také řada dalších benefitů. Všechny tyto výhody najdou v aplikaci Oneplay, v sekci Unity.
Jaké výhody získají zákazníci O2 a Air Bank?
Pro stávající členy Unity to znamená ještě širší nabídku benefitů v aplikacích Moje O2 nebo Air Bank. Svět výhod se rozšiřuje o zážitky ze světa sportu a zábavy. „Vstupenky do F1 studia Nova Sport nebo na natáčení pořadu TIKI-TAKA, lístky na zápasy hokejové Tipsport extraligy či Chance Ligy. To vše mohou vyhrát členové Unity v soutěžích, které pro ně průběžně připravujeme. A další jedinečné zážitky spojené s obsahem TV Nova a Oneplay budou přibývat,“ nastiňuje Grunt.
Aktuálně přibývá odměna 150 Kč za využívání služeb TV Nova a Air Bank. „Odměnu nyní mohou získat také zákazníci společnosti TV Nova s Oneplay. Díky tomu nabízíme zákazníkům už tří společností ze skupiny PPF ještě více příležitostí, jak v Unity čerpat každý měsíc konkrétní finanční výhody,“ doplňuje Krištofová.