Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum media
Souboj spotů
Workshopy
newsletter

Metro.cz zdvojnásobilo návštěvnost a buduje komunitu – čtenáři jsou autoři

Metro.cz podle dat NetMonitoru za březen 2026 dosáhlo 667 414 návštěv, což je meziročně +84 procent (březen 2025: 362 499). Počet zobrazených stránek vzrostl na 2 080 332, tedy +165 procent oproti loňským 784 620.

Růst přichází po redesignu webu, zaměření na hyperlokální zpravodajství, spuštění čtenářské platformy Moje Metro a posílení týmu včetně SEO redaktorů. „Více jsme se zaměřili na pražské zajímavosti. Perličky ze současnosti i historie jsou u našich čtenářů velmi oblíbené. Také více sdílíme servisní informace,“ popisuje obsah webu Metro.cz jeho vedoucí Marek Hýř.

Deník Metro, dlouhodobě nejčtenější tištěný deník v hlavním městě, v posledním roce výrazně posílil i digitální část. Na jaře 2025 prošel web Metro.cz redesignem, rozšířil se tým a na obsahu se už více než rok podílejí také SEO redaktoři.

Výkon webu roste i díky tomu, jak se obsah dostává k lidem:

  • Discover: +128 %
  • Organické vyhledávání: +154 %

Metro.cz se stalo čteným zdrojem informací také během velkých sportovních událostí. Během letošní zimní olympiády se web deníku Metro může pochlubit 9,86 milionů zobrazení v Google vyhledávání. Výsledkem byl vyšší zásah i přísun nových čtenářů, kteří na Metro.cz přicházeli přes aktuální servis, výsledky a související témata.

Stále větší pozornost získává platforma Moje Metro, která dává prostor aktivním lidem, spolkům, sdružením nebo svazům. Do platformy se zapojilo už přes 100 uživatelů, kteří za necelý rok publikovali dohromady přes 4 000 článků. Nejčtenější z nich mají až 40 tisíc zobrazení. Z řady čtenářů Metra se stali i posluchači Linky M – podcastu o lásce k Praze, který minimálně jednou měsíčně doplňuje obsah Metra.

Silné sociální sítě a komunita kolem Metra

„Stále více také budujeme naší čtenářskou komunitu, což se odráží například na oblíbenosti našich sociálních sítí,“ říká šéfredaktor deníku Metro Petr Holeček. Na Facebooku dosahuje Metro v průměru více než 1,4 milionu uživatelů měsíčně, na Instagramu pak přibližně 425 tisíc uživatelů měsíčně a dále roste. 

Facebook Metra v průměru generuje více než 42,3 milionu content views, Instagram dalších 14,4 milionu content views. Celkově tak oba profily ročně přinášejí téměř 56,7 milionu zhlédnutí obsahu a více než 839 tisíc interakcí.

Metro se navíc snaží být vidět i mimo obrazovky – v ulicích a mezi lidmi. „Občas se někde objevíme se stánkem Moje Metro a také máme Running Club deníku Metro, se kterým pravidelně vyrážíme do ulic. A snažíme se propojit náš deník se studenty publicistiky, kde chystáme velkou laboratoř lidí se zájmem o práci v médiích, jak je to běžné v zahraničí,“ dodává Holeček.

Deník Metro vychází každý pracovní den s tištěným nákladem 239 662 výtisků, distribuovaných do 650 míst v 72 městech, přičemž je nejčtenějším deníkem v Praze. Každý pátek vychází speciální vydání 210 000 kopií do dalších 2 200 distribučních míst v 650 městech a obcích, včetně sítě COOP, takže celkový páteční náklad Metra je 450 000 kusů na 2 850 distribučních místech.

Picture of Tisková zpráva

Tisková zpráva

MAM_SOME_800x1068_cover_2026-14
ČÍST

Týdně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT
AKTUÁLNÍ VYDÁNÍ

MAM_SOME_800x1068_cover_2026-14
ČÍST

Týdně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT

MAM Téma čísla

Jiří Jón ČSOB
Komunita a lidé
Online a social
6G sítě iStock
Online a social
MAM Exkluzivně v časopise

Radek Novák
Komunita a lidé
Plzeňský biskup Tomáš Holub
Kreativita a kampaně
Pavel Stepan Konica Minolta
Komunita a lidé
MAM Další zajímavé čtení

logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum Media
Workshopy
Newsletter
PŘEDPLATNÉ
logo_mam22_wide
Předplatné
Newsletter
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
konference FORUM MEDIA
soutěž AGENTURA ROKU
Linkedin Instagram X-twitter Facebook Youtube

Akce a lidé

Analýzy a data

Kreativita a kampaně

Média a trh

Online a social

Zadavatelé značky

logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum Media
Workshopy
Newsletter
PŘEDPLATNÉ