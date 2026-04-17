MAFRA a MS v krasobruslení 2026: Rekordní zásah a 7 milionů views

Mediální skupina MAFRA jako oficiální mediální partner ISU Mistrovství světa v krasobruslení 2026 potvrzuje úspěch své digitální strategie. Díky synergii redakčního obsahu, SEO a sociálních sítí doručil mediální ekosystém skupiny informace o šampionátu k milionům fanoušků.
Na obsahu z mistrovství se podílel tým reportérů iDNES.cz a MF DNES, kteří v rámci samotného mistrovství vyprodukovali bezmála 100 autorských textů. Nechyběly mezi nimi exkluzivní rozhovory, analýzy, reportáže doplněné o rychlý výsledkový servis. Právě kvalitní obsah byl také podkladem pro další produkty ve vydavatelství MAFRA.
Sociální sítě se staly hlavním motorem vizuální komunikace celého šampionátu. Celkový počet views přesáhl hranici 7 milionů. Tohoto výsledku bylo dosaženo díky intenzivnímu a kontinuálnímu publikování 130 příspěvků a 60 stories napříč platformami Facebook, Instagram a Tik Tok.
Klíčem k úspěchu bylo propojení kvalitní novinařiny s optimalizací pro vyhledávače, kdy se podařilo z organického vyhledávání a Google Discover získat více než 200 000 unikátních návštěv. MAFRA opět potvrdila, že dokáže fungovat jako kompaktní celek, kde SEO zajišťuje dlouhodobou relevanci a newslettery přímý kontakt se čtenářem.
V rámci e-mail marketingu bylo osloveno více než 50 000 uživatelů. Kvalitu a relevanci rozesílaného obsahu potvrzuje vysoká míra prokliku – průměrný CTOR dosáhl 17,52 procent, což vysoce překračuje běžný tržní standard.