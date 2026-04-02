Český rozhlas musí omezit své služby v rámci zahraničního vysílání

Stanici Radio Prague International zajišťující zahraniční vysílání Českého rozhlasu v sedmi jazycích čekají významná provozní omezení, která se promítnou do personálního zajištění i do rozsahu nabízeného obsahu pro publikum v zahraničí a pro krajany. Vyplývá to z dodatku ke smlouvě o zajištění zahraničního vysílání Českého rozhlasu pro rok 2026, který byl podepsán tento týden. Dodatek potvrzuje, že Ministerstvo zahraničních věcí snížilo prostředky na zahraniční vysílání Českého rozhlasu v letošním roce o čtvrtinu.
Letošní rozpočtové omezení plynoucí z podepsaného dodatku smlouvy bude mít přímý dopad na fungování Radio Prague International. V důsledku snížení financování bude nutné snížit počet zaměstnanců nejméně o osm pracovních míst. Omezení se dotkne jazykových redakcí, technického a organizačního zázemí i webu.
Nižší rozpočet se promítne také do samotného vysílání a publikační činnosti:
- O víkendech bude zpravodajství omezeno pouze na českou, anglickou a německou mutaci.
- Produkce pro krajany se sníží přibližně o polovinu.
- Francouzská a španělská redakce omezí rozhlasovou výrobu, včetně každodenního třicetiminutového podcastu 30 minut z Česka.
- Přibližně o čtvrtinu klesne také počet článků publikovaných na webu a redukce se dotkne i multimediálního obsahu.
„Český rozhlas bude i v nové situaci usilovat o zachování klíčových služeb a maximální možné kvality. Je ale férové otevřeně říci, že při takto výrazném zásahu nebude možné udržet dosavadní rozsah ani pestrost nabídky. Dopady pocítí naši posluchači a čtenáři v zahraničí i čeští krajané, pro které je vysílání dlouhodobě důležitým zdrojem informací a spojení s domovem,“ uvedl Ondřej Nováček, ředitel Programu Českého rozhlasu, pod kterého spadá i tato stanice.
Radio Prague International je multimediální platformou s globálním dosahem. Na staniční web radio.cz vloni zavítali lidé ze všech zemí světa s výjimkou Severní Koreji, Kuby a Tuvalu. RPI také spravuje celkem 17 sociálních sítí v sedmi jazycích napříč různými platformami. Zahraniční vysílání Českého rozhlasu plní vedle zpravodajské a publicistické role také významnou roli v prezentaci České republiky v zahraničí. Přispívá k informovanosti o domácím dění, české kultuře, společnosti i ekonomice a dlouhodobě posiluje vazby s krajanskými komunitami po celém světě. Letos slaví zahraniční vysílání Českého rozhlasu 90. let.